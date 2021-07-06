Ангела Меркель назвала страны, которые в будущем вступят в ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала уверенность в том, что шесть балканских стран "в силу геополитических причин" в будущем станут членами Евросоюза.

Как пишет издание DW, об этом глава германского государства заявила 5 июля по итогам конференции на тему Западных Балкан, прошедшей в онлайн-формате под председательством ФРГ.

На этот раз фрау Меркель не стала ходить вокруг да около и максимально конкретизировала свою мысль. Речь идет о вступлении в ЕС Сербии, Албании, Северной Македонии, Косово, а также Боснии и Герцеговины.

Она подчеркнула, что процесс вступления западнобалканских стран в ЕС уже идет.

"Стимулирование этого процесса отвечает исконным интересам Европейского союза", - заявила Меркель.

Она также отметила, что президент Франции Эммануэль Макрон "совершенно четко" высказался за вступление западнобалканских государств в Евросоюз, а Болгария и Нидерланды относятся к подобному решению более сдержанно.