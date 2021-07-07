Рамина Идырова, "Ишеним" №8: Мы построим новые школы во всех районах города

Кандидат от партии "Ишеним" Рамина Идырова выступила с обращением к избирателям.

Текст обращения:

"Так как я занимаюсь дошкольным образованием детей, меня очень волнует вопрос образования в нашей стране. Вкладывая в развитие наших детей и молодежи, мы инвестируем в процветающее будущее нашей страны. Хорошее образование - одна из самых главных функций успешного государства.

К сожалению, наша система образования давно устарела и не отвечает современным требованиям. Оснащенность образовательных учреждений тоже желает лучшего, во многих школах компьютеры по-прежнему являются малодоступной роскошью. Немаловажной проблемой является маленькая заработная плата работников образования, которая полностью убивает интерес у растущего поколения к профессии преподавателя. Отсюда вытекает нехватка квалифицированных специалистов, что напрямую влияет на экономический рост .

В общем, как видим проблем у нас немало! Но мы готовы их решать! Мы хотим сделать сильный упор на сферу образования. Образованная страна - развитая страна! Мы построим новые школы во всех районах города, старые школы оснастим новой техникой, построим не менее 10 муниципальных детских садов вместимостью 140-250 детей каждый. Повысим заработную плату педагогам. Как сказал Томас Джефферсон: "Ничто так не способствует процветанию, могуществу и счастью нации, как образование."

Партия "Ишеним" № 8. Уверенные шаги! Развитый город!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".

Дата выхода: 07.07.2021 г.