Таалайбек Дайырбеков, "Ишеним" №8: В этом городе я прожил все свое детство

Кандидат от партии "Ишеним" Таалайбек Дайырбеков сделал обращение к жителям города Бишкек.

Текст обращения кандидата в депутаты Бишкекского городского Кенеша:

"Меня зовут Таалайбек Дайырбеков, и я баллотируюсь в Бишкекский Городской Кенеш от Свердловского района.

В этом замечательном районе я прожил все свое детство, он для меня очень дорог. Поэтому выбор не зря пал именно на этот район.

Свердловский район один из старейших, основан в 1958 году. Соответственно многие проблемы не решаются очень давно. Например, некоторые дороги внутри самого района не ремонтировали еще с советских времен. Также, повсеместно нарушена ирригация.

Следовательно плотно застроенный район страдает из-за нехватки поливной воды.

Еще одной общей проблемой для всего города является общественный транспорт и предоставление услуг наших перевозчиков. Горожане устали от маршруток, и настоятельно просят цивилизованный транспорт.

Да, эти проблемы присущи всем районам города Бишкек. И нужно решить основные задачи, чтобы потом не устранять последствия.

Вместе с партией "Ишеним" я планирую привести город в порядок, вернуть ему былую славу чистого, ухоженного, зелёного города!"

Партия "Ишеним" №8. Уверенные шаги! Развитый город!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".

Дата выхода: 08.07.2021 г.