Таалайбек Дайырбеков, "Ишеним" №8: В этом городе я прожил все свое детство

Кандидат от партии "Ишеним" Таалайбек Дайырбеков сделал обращение к жителям города Бишкек.
Текст обращения кандидата в депутаты Бишкекского городского Кенеша:
"Меня зовут Таалайбек Дайырбеков, и я баллотируюсь в Бишкекский Городской Кенеш от Свердловского района.
В этом замечательном районе я прожил все свое детство, он для меня очень дорог. Поэтому выбор не зря пал именно на этот район.
Свердловский район один из старейших, основан в 1958 году. Соответственно многие проблемы не решаются очень давно. Например, некоторые дороги внутри самого района не ремонтировали еще с советских времен. Также, повсеместно нарушена ирригация.
Следовательно плотно застроенный район страдает из-за нехватки поливной воды.
Еще одной общей проблемой для всего города является общественный транспорт и предоставление услуг наших перевозчиков. Горожане устали от маршруток, и настоятельно просят цивилизованный транспорт.
Да, эти проблемы присущи всем районам города Бишкек. И нужно решить основные задачи, чтобы потом не устранять последствия.
Вместе с партией "Ишеним" я планирую привести город в порядок, вернуть ему былую славу чистого, ухоженного, зелёного города!"
Партия "Ишеним" №8. Уверенные шаги! Развитый город!
Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".
Дата выхода: 08.07.2021 г.