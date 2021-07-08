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В РТ против продавцов одежды с изображением листьев конопли завели дела

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Сотрудники Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана проверили рынки городов и районов страны на предмет незаконной пропаганды и рекламы наркотиков в одежде.

По результатам рейдов на рынках "Корвон" и "Ганджина" в Душанбе было зафиксировано 17 случаев продажи одежды с изображениями конопли.

У предпринимателей были изъяты почти 240 штук спортивной одежды и 530 штук спортивных головных уборов.

В рамках проверки на рынке Яванского района были обнаружены комплекты спортивной одежды с изображением растения каннабис. В отношении четырех предпринимателей, у которых они были изъяты возбуждены административные дела.

Административные дела заведены и в отношении рэперов Зафара Ризоева и Мухаммаджона Шарифзода, разместивших в социальных сетях YouTube, Facebook, Tik-Tok песни, пропагандирующие наркотики и наркозависимость.

Исполнителей песен о наркотиках и предпринимателей в рамках административных дел могут оштрафовать на суммы в размере от 10 до 20 показателей для расчетов.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/403244
Теги:
торговля, Таджикистан, Административный кодекс, конопля
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