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Убийство президента Гаити. Двое арестованы, четверо застрелены

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- Ренат Кольцов
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Правоохранительные органы Гаити ликвидировали четверых наемников, причастных к убийству президента страны Жовенеля Моиза, еще двое задержаны.

Кака сообщает euronews, ранее и.о. премьер-министра страны Клод Жозеф сообщил, что часть совершивших атаку преступников говорила по-английски и по-испански.

Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити".

Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.

Накануне президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения неизвестных на его резиденцию.

Его жена Мартин была тяжело ранена. По некоторым данным, ее доставили в одну из больниц Флориды.

Несмотря на заверения властей Гаити о поддержании безопасности в стране, соседняя Доминиканская Республика из-за опасений наплыва нелегальных мигрантов в срочном порядке закрыла границу и усилила контроль прилегающих к ней районов.


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URL: https://www.vb.kg/403251
Теги:
убийство
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