Время восстановить силы и энергетический баланс. Гороскоп с 12 по 19 июля

Овен. Занявшись здоровьем, а также энергетическими практиками и психологической разгрузкой, вы восстановите здоровье и душевное равновесие после периода встряски и нервозности. Благодаря внутреннему эмоциональному балансу вы сможете поговорить с домочадцами и обсудить важные проблемные моменты в отношениях. Пренебрегая отдыхом и эмоциональной разгрузкой, вы рискуете вновь окунуться в стихию конфликта во время очередных споров дома и на работе.

Телец. Общение с друзьями и родственниками натолкнет на интересные мысли, которые станут основой совместных бизнес–начинаний или необычного летнего отдыха. Благодаря беседам вы снимете эмоциональное напряжение, поговорив о том, что тревожило в последнее время и продолжает беспокоить. Известия издалека могут нарушать ваши планы, а дальние поездки откладываться. Принимая возникшие обстоятельства, вы сможете переключиться на то, что важно сейчас.

Близнецы. Успех на работе важно закрепить. Поддержка влиятельных людей и руководства не будет бесконечной, а потому занимайтесь оформлением документов и решением важных вопросов. Каждый ваш шаг по карьерной лестнице будет приносить дополнительные доходы. Инвестиции и крупные приобретения, особенно в кредит, способны разрушить последние достижения и опустошить кошелек. Подтолкнуть к тратам способен царящий вокруг вас ажиотаж. Держите эмоции под контролем.

Рак. Увлекшись развитием и построением долгосрочных планов, вы направите энергию на реализацию важных целей и в скором времени их достигнете. Возникшее общение с людьми издалека, полученная информация будут способствовать поездкам, обучению или работе за рубежом. Критика некоторых деловых партнеров и близких людей может больно ударить по самолюбию. Доказывать очевидные вещи им бесполезно. Продолжайте реализацию возникших планов, и полученные результаты станут весомым аргументом в вашу пользу.

Лев. Время провести переоценку планов, отдохнуть, восстановить силы и энергетический баланс. Вырвавшись из повседневной суеты, вы в спокойной обстановке найдете решение многих вопросов, в том числе и финансовых. Вероятно получение весомой поддержки. Направив все силы в работу, пытаясь сделать невозможное, вы навредите здоровью, а созданное вами придется переделывать. Смена места работы может создать дополнительные проблемы.

Дева. Возьмите на вооружение идеи и предложения людей из вашего окружения. Совместные проекты окажутся успешными, а летний отдых увлекательным. Вместе с друзьями, родственниками или сослуживцами вы сможете достичь большего. Сомнение в полученных предложениях может перерасти в опасные споры и противостояние, напоминающее борьбу с ветряными мельницами. В итоге вы можете оказаться за бортом интересных и важных событий.

Весы. Мирно разрешатся спорные вопросы на работе, исчезнет напряженность в отношениях с руководством. Вы сможете прийти к удобному для вас решению, что укрепит положение на работе и поможет увеличить доходы. Отдохнув от эмоционально непростого периода, вы спокойно поговорите с любимым человеком, достигнете понимания с детьми. Выяснится, что их требования не столь заоблачны, как казалось. Вам будет под силу исполнить их желания, и они в долгу не останутся.

Скорпион. Отбросьте сомнения в собственном успехе. Возникшие идеи при поддержке и одобрении людей издалека воплотятся в жизнь. Вы сможете устроить и яркий летний вояж, и продуктивные деловые встречи. Возможны победа в международных конкурсах, участие в образовательных проектах. Мыслите масштабно. Сомнения в себе, навеянные критикой знакомых или родственников, станут искусственными преградами на пути к успеху.

Стрелец. Пересмотрите некоторые решения, и если еще не потратили деньги, откажитесь от прежних намерений. Вы избежите появления долгов, а деньги истратите более удачно. Неожиданно появится возможность дополнительного заработка, что снимет с повестки дня решение финансовых вопросов. Случайная встреча с руководством или влиятельными людьми даст возможность замолвить словечко за близких людей, а также уладить проблемы с документами.

Козерог. Совладав с любителями приключений и собственным азартом, вы перестанете сорить деньгами. Покупки станут продуманными, а возникающие идеи пойдут на пользу делам и отношениям. Неожиданное известие откроет новые возможности для бизнеса и саморазвития, а порывы чувств вдохнут страсть в отношения. Романтическая поездка окажется недолгой, но полной ярких впечатлений. Дети и любимый человек придут в восторг от ваших задумок. Если спутника жизни еще нет, вы легко сможете это исправить.

Водолей. Полученное деловое предложение изменит ваши планы на отдых, зато вы пополните кошелек и продвинетесь по карьерной лестнице. Работа не займет все оставшееся лето, и у вас еще будет возможность устроить поездку. Пока работа не дает возможность уехать далеко, домочадцы предложат заняться ремонтом или небольшими преобразованиями в доме, а также покупками. Вы справитесь с домашними хлопотами, освободив себя от забот во время отдыха.

Рыбы. Полет вдохновения приведет к успеху не только в делах и творчестве, но и в любви. Смело претворяйте свои мечты без оглядки на скептические комментарии сослуживцев или знакомых. Принимая их предложения, вы предадите себя. Оставьте без внимания выпады в ваш адрес. Споры отнимут драгоценное время, в течение которого исчезнут и возможности. Решительность поможет преодолеть эмоциональный барьер и максимально использовать удачное стечение обстоятельств.

Астролог Андрей Рязанцев