Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 100.02 - 101.35

Завтра дождя не будет, в Бишкеке до +34. Прогноз погоды на 12 июля

190  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завтра, 12 июля, в Бишкеке: днем +32...+34 °C, ночью +19...+21 °C, без осадков Ветер западный 4-9 м/с

В Чолпон - Ате:днем +24 … +26°C, ночью +12 .. +14°C, дождь, гроза, ветер западный 4-9 м/с

Биометеорологический прогноз:

Индекс метеочувствительности:(!!!) Метеорологическая обстановка может вызвать резкое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

Влияние низкого давления: Существует вероятность неблагоприятного воздействия низкого давления на здоровье метеозависимых людей.

Геомагнитная обстановка: Средняя геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья метеозависимых людей.

Влияние солнечной активности: Большая вероятность вредного воздействия солнечных лучей на кожу большинства людей. Необходимо соблюдать правила предосторожности, в частности, использовать солнцезащитные средства.

Подготовлено по материалам: world-weather.ru, gov.meteo.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403393
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  