Завтра дождя не будет, в Бишкеке до +34. Прогноз погоды на 12 июля

Завтра, 12 июля, в Бишкеке: днем +32...+34 °C, ночью +19...+21 °C, без осадков Ветер западный 4-9 м/с
В Чолпон - Ате:днем +24 … +26°C, ночью +12 .. +14°C, дождь, гроза, ветер западный 4-9 м/с
Индекс метеочувствительности:(!!!) Метеорологическая обстановка может вызвать резкое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.
Влияние низкого давления: Существует вероятность неблагоприятного воздействия низкого давления на здоровье метеозависимых людей.
Геомагнитная обстановка: Средняя геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья метеозависимых людей.
Влияние солнечной активности: Большая вероятность вредного воздействия солнечных лучей на кожу большинства людей. Необходимо соблюдать правила предосторожности, в частности, использовать солнцезащитные средства.
Подготовлено по материалам: world-weather.ru, gov.meteo.kg