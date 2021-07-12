Участок экс-депутата Арстанбека Малиева хотят вернуть городу

В Бишкеке, в Административном суде начато судебное разбирательство по делу о законности выделения земельного участка в частную собственность бывшему депутату Арстанбеку Малиеву.

Истцом выступает Управление земельными ресурсами мэрии Бишкека, а ответчиком центральный аппарат мэрии. Казалось бы запутанная ситуация, но на самом деле все предельно просто. УЗР является юридическим лицом, которое представляет имущественные интересы города Бишкек. На сегодняшний день управление пытается вернуть в правовое русло незаконные решения мэрии изданные в далекие 1997, 2005 годах.

И основание для обращения в суд у УЗР весьма серьезное - предписание прокуратуры Первомайского района Бишкека. Надзорный орган установил, что участок по адресу ул. Чокморова № 164, был выдан Малиеву незаконно, в бытность его депутатом Жогорку Кенеша.

Когда-то по адресу Чокморова 164 находилось здание ЦК ЛКСМ, в 1990 году передано на баланс объединения "Кыргызсаясат". В 1991 году его передали на баланс частной компании "Аалам" (судя по официальной биографии, руководителем холдинга был Арстанбек Малиев). Право собственности на здание за Малиевым зарегистрировали в 1994 году. Площадь здания составляла 262 квадратных метра.

В 1996 году депутат Жогорку Кенеша Арстанбек Малиев написал мэру Борису Силаеву с просьбой о выделении земельного участка под уже имеющееся и принадлежащее ему здание.

Чиновники мэрии не смогли отказать депутату. В 1997 году появляется постановление мэрии о предоставлении в пользование земельного участка 18 соток. Однако, землю давали в аренду, с выплатой ежегодных платежей. Причем в постановлении указывается, что участок предоставляется Малиеву "под существующее здание", которое было меньше 300 квадратных метров.

В 2005 году Малиев добивается выдачи госакта о праве частной собственности на этот земельный участок. Так он из арендатора стал собственником. Но как это стало возможным и законным - остается большим вопросом. А в документе указывалось, что право частной собственности выдается на основании постановления мэрии от 1997 года, где речи нет о праве собственности.

В прокуратуре тщательно расследовали все факты вокруг этого участка в "золотом квадрате". Следователи пришли к выводу, что постановление мэрии от 1997 года незаконное и его следует отменить. К тому же в ЕРПП зарегистрировано дело по фактам коррупции. Теперь суду предстоит выяснить, на законных ли основаниях участок в 18 соток принадлежит Малиеву, или он все-таки должен принадлежать городу.

В настоящее время на этом земельном участке на пересечении пр. Эркиндик - ул. Чокморова находится многоэтажное здание, которое строил не Малиев, а частная строительная компания "Бабек ЛТД". Причем застройщики, которые построили здание в долевом участии с Малиевым на его участке, не подозревали о проблемах с его происхождением. Теперь и компания-застройщик оказалась втянутой в судебное разбирательство в качестве третьей стороны.

Перед тем как суд приступит к рассмотрению дела по существу, требуется соблюсти процессуальные нормы. Юрист УЗР мэрии подал ходатайство о восстановление пропущенного срока на подачу искового заявления. Ведь в соответствии с административно-процессуальным законодательством обратиться в суд необходимо в течение трех месяцев после совершения нарушения. Но ведь в этом случае нарушения были совершены сначала в 1997, а потом в 2005 годах. И о них Управлению земельными ресурсами стало известно только 7 мая 2021 года из предписания прокуратуры Первомайского района. В этой связи юристы УЗР сразу обратились в административный суд, чтобы восстановить сроки подачи искового заявления.

Девятого июля в административном суде Бишкека прошло второе заседание по этому делу. Судья удовлетворила ходатайство УЗР. Это значит, что если в ближайшие 10 дней никто из участников процесса не обжалует решение судьи, то суд начнет рассматривать дело по существу, а именно о законности выданных постановлений в пользу Малиева.