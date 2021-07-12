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В Узбекистане пьяный вор в законе изрезал себя бритвой перед зданием ОВД

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- Бакыт Басарбек
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В Музрабатском районе Сурхандарьинской области ранее неоднократно судимый мужчина в пьяном состоянии изрезал себя бритвой возле здания местного ОВД, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Инцидент произошел 26 апреля в 16:30. Сорокалетний узбекистанец, ранее пять раз судимый по статьям 169 (кража) и 277 (хулиганство) Уголовного кодекса Узбекистана и статье 162 (разбой) Уголовного кодекса России, пришел в местное ОВД, куда его вызвали на профилактическую беседу, в состоянии алкогольного опьянения. Здесь он начал высказывать своё недовольство сотрудниками милиции.

Сотрудники правоохранительных органов попытались успокоить мужчину, но тот достал лезвие, нанёс себе телесные повреждения и поднёс лезвие к горлу. Правоохранителям удалось отобрать лезвие у мужчины, ему была оказана медицинская помощь.

Позже, после того как мужчина протрезвел, он отметил, что не мог контролировать свои действия и сожалеет о содеянном.


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URL: https://www.vb.kg/403404
Теги:
Узбекистан, вор в законе
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