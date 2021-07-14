Сегодня в Чолпон-Ате ветер с порывами до 20 м/с. В Бишкеке дождь, до +31.

Сегодня, 14 июля в Бишкеке: Днем +29...+31 °C, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с.Ночью +16...+18°C, без осадков.

В Чолпон - Ате: Днем +21 … +23°C, кратковременный дождь,гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Ночью +11...+13°C, кратковременный дождь,гроза.

Биометеорологический прогноз:

Индекс метеочувствительности: Метеорологическая обстановка может вызвать резкое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

Влияние низкого давления: Существует вероятность неблагоприятного воздействия низкого давления на здоровье метеозависимых людей.

Геомагнитная обстановка: Средняя геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья метеозависимых людей.

Влияние солнечной активности: Большая вероятность вредного воздействия солнечных лучей на кожу большинства людей. Необходимо соблюдать правила предосторожности, в частности, использовать солнцезащитные средства.

Подготовлено по материалам: world-weather.ru, gov.meteo.kg