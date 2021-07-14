Сыймык Жапыкеев: Мы с Ассоль хорошие друзья, но этот пост от души, не заказ

Бывший глава Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями обратился к президенту с просьбой на государственном уровне признать заслуги Ассоль Молдокматовой.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

"Эта женщина очень много сделала для кыргызского народа. 25 лет Ассоль приносит пользу людям. Она помогает нуждающимся, дает образование, одной из первых спешила на помощь в Баткен и во время пандемии. Ее ценят за рубежом. Юбилеи и праздники Вячеслава Зайцева, Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других не обходятся без ее участия. Когда она во время пандемии обращалась Владимиру Путину, Рамзану Кадырову и Эрдогану, они ответили ей. Многие думали, что Ассоль готовится для участия в выборах, но она далека от политики. Мы с ней большие друзья, но я пишу этот пост от души, не на заказ", - написал Сыймык Жапыкеев.