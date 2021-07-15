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День спортивной прессы. А с журналистами встретиться забыли

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- Бакыт Стамов
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Ранее, 2 июля отмечался Международный день спортивной прессы. Этот праздник проводится с 1995 года, во многих странах атлеты, тренеры и спортивные функционеры встречаются с пишущей и снимающей братией, отвечают на различные вопросы, делятся своими планами на будущее.

Подобные торжественные мероприятия проводились и в Кыргызстане. 2 июля журналистов в разные годы поздравляли практически все бывшие директора Государственного агентства по физической культуре и спорту, некоторые из них даже приезжали на Иссык–Куль, где для журналистов организовывались праздничные спартакиады.

В прошлом году Международный день спортивной прессы из–за пандемии не отмечался, хотя опять же бывший директор Госагентства по спорту Канатбек Аманкулов после снятия карантина встретился с представителями масс–медиа, рассказал им о планах по развитию спорта и наградил отличившихся журналистов различными призами и подарками.

В этом году все произошло иначе. Действующий директор Госагенства по спорту Канатбека Шабданбаев, его куратор - министр культуры, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев, руководители Национального олимпийского комитета почему–то не изъявили желания поздравить спортивных журналистов с их праздником.

Дело совсем не в награждениях и поздравлениях, а тем более - в застольях. Свой праздник мы хорошо научились отмечать сами - без посторонней помощи. Но нам нужна была встреча с руководителями спорта и физкультуры страны, к ним у пишущей и снимающей братии возникло очень много далеко не праздных опросов.

Например, каков нынче бюджет Госагенства по спорту, как распределяются функции Госагентства и министерства (не мешают ли эти структуры друг другу), полностью ли выполнен план подготовки наших сборных к Олимпийским играм в Токио, почему некоторые Федерации не могли за четыре последних года воспитать спортсменов международного уровня? И куда пропал президент Национального олимпийского комитета Шаршенбек Абдыкеримов, вернется ли он к исполнению своих обязанностей?

Это только часть вопросов, касающихся спорта высших достижений. Хотелось бы также спросить директора госагентства Канатбека Шабданбаева о стартующих осенью соревнованиях под названиями "Школьная лига" и "Студенческая лига". Чем они будут отличаться от проходивших ежегодно спартакиад школьников и универсиад. Кроме того, хотелось бы узнать у министра Иманалиева о том, будут ли строиться в республике новые спортивные объекты, состоятся ли традиционные Иссык–Кульские игры?

В принципе, ответы на эти вопросы можно было бы получить в индивидуальном порядке, то есть напроситься на интервью к Канатбеку Шабданбаеву и Кайрату Иманалиеву. Но дело в том, что пресс–служба госагентства практически перестала функционировать, а встретиться с Иманалиевым по причине его занятости невозможно.

И все же есть в кыргызстанском спорте люди, которые не отворачиваются от журналистов. Так, 2 июля изъявили желание встретиться с представителями СМИ вице–президент Кыргызского футбольного союза Аскар Салымбеков, президент Федерации хоккея КР Анвар Оморканов и его коллега из Федерации кок–бору Искендербек Кадыркулов. Они рассказали о планах по развитию своих видов спорта, поделились и проблемами, часть из которых решается уже сейчас. Интересный получился диалог, конструктивный. Жаль только, что вне игры остались директор Госагентства по спорту и министр спорта. А может, им просто нечего сказать и трудно объяснить, почему наш спорт пребывает далеко в не лучшем состоянии?


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URL: https://www.vb.kg/403536
Теги:
СМИ, спорт, Кыргызстан
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