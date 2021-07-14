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Из-за сильнейшей засухи в Бразилии кофе может подорожать к концу года

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- Ренат Кольцов
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Биржевые цены на кофе, из-за беспрецедентного падения сборов кофе в Бразилии, уже взлетели до максимумов пятилетней давности, сообщает vz.ru

Мировые цены на кофе сорта арабика выросли в июне до максимального уровня с 2016 года. Так, фьючерсные контракты на поставку кофе арабика на бирже в Нью-Йорке за три месяца подорожали на 18% – до 1,51 доллара за фунт (0,454 кг). В Лондоне кофе робуста прибавил в цене за три месяца 30% и достиг максимума за два года – 1749 долларов за метрическую тонну, сообщила The Wall Street Journal.

Крупнейший производитель и поставщик арабики в мире – Бразилия. Однако страна столкнулась с сильнейшей засухой, которую издание называет одной из самых суровых за почти сто лет. У двух ее конкурентов – Колумбии и Вьетнама – свои проблемы. В Колумбии протестующие заблокировали дороги и порты, поэтому кофе застрял в хранилищах. А вьетнамцы столкнулись с дефицитом контейнеров и удорожанием морских перевозок.

Рост цен на сырье может перекинуться на цены в кафе и в магазинах. "Большинство компаний – производителей кофе работают со своими поставщиками на основе долгосрочных контрактов и защищены от колебаний цен. Однако некоторые участники рынка, например, ряд кофеен, могут поднять ценники из-за роста цен на сырье.

Увеличение цен на кофе в розничных магазинах покупатели почувствуют ближе к концу года,считает эксперты.


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URL: https://www.vb.kg/403539
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