Новый закон о выборах: как изменятся требования к кандидатам и к агитации

В Кыргызстане презентовали поправки в избирательное законодательство. Документ вчера обсуждади на заседании профильного комитета ЖК.
Межведомственная рабочая группа, образованная распоряжением президента КР разработала изменения в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов ЖК". Изменения разработаны в рамках приведения в соответствие с новой Конституцией, принятой по итогам референдума (всенародного голосования), который состоялся 11 апреля 2021 года.
В настоящее время в список избирателей включен 3 606 201 гражданин КР. Для расширеия возможностей участия в голосовании в новом законопроекте предлагается:
Относительно списка кандидатов предлагаются следующие изменения:
Большой блок изменений, внесенных Центральной избирательной комиссией, касается подведения итогов голосования:
ЦИК может признавать результаты выборов недействительными:
В новом законопроекте исключается норма о том, что уполномоченные представители, доверенные лица, наблюдатели, представители кандидатов, политических партий в избирательных комиссиях вправе осуществлять свои полномочия, выполнять работы и услуги, прямо или косвенно связанные с выборами, на безвозмездной основе.
Будет считаться злоупотреблением административным ресурсом (ст. 21-1) привлечение работников учреждений и организаций, финансируемых из республиканского и местного бюджетов, работников территориального общественного самоуправления для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию кандидата, а также проведение указанными лицами сбора подписей, предвыборной агитации.
Сокращается срок передачи избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии с 10 до 5 календарных дней до дня голосования. (ст. 30).
Первый экземпляр протокола об итогах голосования после его подписания вместе с избирательной документацией незамедлительно доставляются в территориальную избирательную комиссию (ранее было "незамедлительно доставляются не позднее 6 часов утра дня, следующего за днем голосования"). (ст. 35)
При проведении агитации предлагается ввести ограничение на отображение и иное использование в агитационных материалах частей и элементов информации (изображений), содержащих прямые и косвенные заимствования или ссылки на религиозную тематику. Не допускается проведение агитационных мероприятий, раздача агитационных материалов вблизи (менее чем за 100 метров) от культовых зданий, сооружений и относящихся к ним территорий.