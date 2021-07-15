Новый закон о выборах: как изменятся требования к кандидатам и к агитации

В Кыргызстане презентовали поправки в избирательное законодательство. Документ вчера обсуждади на заседании профильного комитета ЖК.

Межведомственная рабочая группа, образованная распоряжением президента КР разработала изменения в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов ЖК". Изменения разработаны в рамках приведения в соответствие с новой Конституцией, принятой по итогам референдума (всенародного голосования), который состоялся 11 апреля 2021 года.

В настоящее время в список избирателей включен 3 606 201 гражданин КР. Для расширеия возможностей участия в голосовании в новом законопроекте предлагается:

предусмотреть возможность дополнительно открыть зарубежные избирательные участки вне территории загранучреждений КР; дать право избирать гражданам, осужденным за совершение преступлений по неосторожности.

Относительно списка кандидатов предлагаются следующие изменения:

кандидаты, являющиеся политическими служащими, кроме президента и депутатов ЖК, прекращают исполнение должностных или служебных полномочий с момента выдвижения; для регистрации списка кандидатов в депутаты ЖК в Центральную избирательную комиссию дополнительно предоставляются сведения кандидата и его близких родственников о доходах, расходах, обязательствах и имуществе либо копия декларации государственных и муниципальных служащих за предыдущий год до назначения выборов депутатов ЖК.

Большой блок изменений, внесенных Центральной избирательной комиссией, касается подведения итогов голосования:

возврат избирательного залога, если выборы признаны несостоявшимися или недействительными; Центральная избирательная комиссия вправе признать итоги голосования по кандидату, списку кандидатов недействительными, если во время подготовки выборов, проведения голосования, подсчета голосов, установления итогов голосования имели место грубые нарушения со стороны кандидата, политической партии. Избирательный залог, внесенный политической партией, чье избрание было признано недействительным, не возвращается и подлежит зачету в бюджет. Такой кандидат, политическая партия не допускаются к следующим выборам депутатов ЖК; в случае признания ЦИК итогов голосования по кандидату, списку кандидатов недействительными, определение результатов выборов осуществляется без учета голосов избирателей, отданных за список кандидатов политической партии, итоги голосования, по которой признаны недействительными; территориальная избирательная комиссия вправе признать итоги голосования на избирательном участке недействительными. (ст. 37)

ЦИК может признавать результаты выборов недействительными:

если итоги голосования на части избирательных участков, охватывающих более одной трети избирателей от общего числа принявших участие в голосовании, будут признаны недействительными; если признанные недействительными итоги голосования по кандидату (кандидатам), списку кандидатов политической партии (партий) охватывают более одной трети избирателей от общего числа принявших участие в голосовании; (ст. 37) регистрация кандидата отменяется, в том числе, в случае подтверждения фактов совершения или причастности кандидата, его уполномоченного представителя, доверенных лиц, наблюдателей, а также близких родственников к осуществлению благотворительной деятельностью. (ст. 46)

В новом законопроекте исключается норма о том, что уполномоченные представители, доверенные лица, наблюдатели, представители кандидатов, политических партий в избирательных комиссиях вправе осуществлять свои полномочия, выполнять работы и услуги, прямо или косвенно связанные с выборами, на безвозмездной основе.

Будет считаться злоупотреблением административным ресурсом (ст. 21-1) привлечение работников учреждений и организаций, финансируемых из республиканского и местного бюджетов, работников территориального общественного самоуправления для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию кандидата, а также проведение указанными лицами сбора подписей, предвыборной агитации.

Сокращается срок передачи избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии с 10 до 5 календарных дней до дня голосования. (ст. 30).

Первый экземпляр протокола об итогах голосования после его подписания вместе с избирательной документацией незамедлительно доставляются в территориальную избирательную комиссию (ранее было "незамедлительно доставляются не позднее 6 часов утра дня, следующего за днем голосования"). (ст. 35)

При проведении агитации предлагается ввести ограничение на отображение и иное использование в агитационных материалах частей и элементов информации (изображений), содержащих прямые и косвенные заимствования или ссылки на религиозную тематику. Не допускается проведение агитационных мероприятий, раздача агитационных материалов вблизи (менее чем за 100 метров) от культовых зданий, сооружений и относящихся к ним территорий.