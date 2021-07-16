Глава ВОЗ не исключил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории Уханя

Пока преждевременно исключать версию, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, появился в лаборатории китайского города Ухань и распространился из-за утечки, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет AP.

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, работал в лаборатории и знаю, что в лаборатории случаются инциденты. Так бывает", - пояснил глава ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул, что проверка произошедшего очень важна, чтобы понять, связана ли пандемия каким-либо образом с лабораториями. "Нам нужна информация, прямая информация о том, какова была ситуация в этой лаборатории до и в начале пандемии", - отметил он, пояснив, что готовность к сотрудничеству Китая имеет здесь решающее значение. "Если мы получим полную информацию, то сможем исключить [версию с лабораторией]", - сказал глава ВОЗ. Он также призвал Китай к открытому и прозрачному сотрудничеству, "особенно в том, что касается информации, первоначальных данных, которые мы запрашивали в первые дни пандемии".

В начале года специальная миссия ВОЗ отправилась в Ухань, где были выявлены первые зараженные коронавирусом, для расследования причин пандемии. Эксперты рассматривали четыре версии происхождения вируса: прямое заражение человека от летучих мышей, передача от промежуточного животного, передача через продовольственную цепочку и искусственное происхождение, то есть создание в лаборатории.

Однако уже в феврале миссия озвучила предварительные итоги расследования, по которым исключила создание вируса в лаборатории. Итоговый доклад был опубликован в конце марта; в нем также было указано, что версия о распространении вируса из-за инцидента в лаборатории считается "крайне маловероятной".

Среди стран нет единого мнения о том, что с большей вероятностью вызвало пандемию. Так, британская разведка и другие службы стран Запада весной поменяли свою точку зрения относительно возможного происхождения коронавируса и стали считать правдоподобной его утечку из лаборатории.

Глава Национальных институтов здравоохранения США (при Министерстве здравоохранения и социальных служб) Фрэнсис Коллинз, в свою очередь, пояснял, что пока нет доказательств инцидента в китайской лаборатории.

Источник: rbc.ru