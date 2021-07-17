МП "Бишкекасфальтсервис" продолжает благоустройство дорог

Со стороны муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" проводится активная работа по содержанию дорожной инфраструктуры, нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков, ямочный и карточный ремонт дорог, заливке трещин по проекту. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Трещины залиты на перекрёстках: Чуй-Шопокова и Чуй-Абдрахманова. Территория благоустроена на перекрёстках: Панфилова-Токтогула, Жибек Жолу- Кулиева, Элебесова-Аул, Горького-Панфилова, Панфилова-Токтогула, Чуй-Ибраимова, Жибек Жолу-Ибраимова, Молодая Гвардия-Рыскулова.

Карточный ремонт произведён на перекрёстках: Боконбаева-Манаса, Южная магистраль-Алма-Атинская, Алыкулова-Дэн Сяопина, Манаса-Южная магистраль.

Ямочный ремонт сделали на тех улицах, где присутствует камеры "Безопасного города": Ибраимова-Чуй (западная и восточная сторона), Лермонтова-Жибек Жолу, Чуй-Абдрахманова, Чуй-Манаса, Боконбаева-Манаса, Ахунбаева-Абдрахманова, Ахунбаева-Манаса, Чуй-7-апреля, Жибек Жолу-Абдрахманова.

Согласно акту обследования и по предписанию ОДН УПСМ по ГУВД города Бишкек в случае изменения режима на перекрёстках ежедневно в целях профилактики ведутся работы: сварка поправка, замена, установка и покраска дорожных знаков, обновление, нанесение и демаркировка дорожных разметок, ямочный, карточный ремонт.