Возникшие мечты удастся претворить в жизнь. Гороскоп с 19 по 25 июля

Овен. Меньше слушайте других и поступайте так, как велит вам разум и сердце. Интуитивно принятые решения позволят приумножить сбережения, выгодно потратить деньги и хорошо отдохнуть, устроив летнее путешествие. Дошедшие до вас слухи встревожат и бросят тень на дружеские и любовные отношения. Возникшие сомнения в верности и преданности лишат спокойного сна, что сделает вас раздражительными и мнительными. Проявляя героизм ради самоутверждения, вы рискуете своим здоровьем.

Телец. Увлекшись любовными похождениями и летними приключениями, вы создадите себе немало проблем, как финансовых, так и репутационных. Скорее всего люди из вашего окружения подталкивают к тратам, которые вместо ожидаемого удовольствия доставят головную боль. Будьте разборчивее в выборе компании, а предпочтение сейчас отдайте развитию, участию в обучающих программах, деловых встречах. Вы достигнете заметного прогресса в делах, а полученные незапланированные деньги сможете потратить на домочадцев.

Близнецы. Если не терять времени в спорах с домочадцами и руководством, вы заметите возможности для пополнения казны и решения финансовых вопросов, а также сумеете устроить загородный летний отдых. Острые комментарии и шутки друзей позабавят, чего не скажешь о домочадцах и руководстве. Они могут ваши слова принять буквально, что послужит причиной обид и конфликтов. Чувствуя нарастающую напряженность, смените тему.

Рак. Ваши мысли и планы придутся по душе коллегам и деловым партнерам, что положит начало деловому сотрудничеству. Чувствуя, что ваши идеи произвели должный эффект, заведите разговор о финансовых условиях. Сейчас вы сможете договориться о достойном вознаграждении. Поездки, особенно дальние, и предложения, исходящие от людей издалека, сорвут ваши планы, но не оправдают ожиданий. Меньше суетитесь. Расходуя силы на многочисленные поездки, вы рискуете навредить своему здоровью.

Лев. Возникшие мечты удастся претворить в жизнь благодаря неожиданной поддержке влиятельных людей. Вовремя рассказав о своих идеях, вы произведете впечатление, что положительно скажется на карьере. Удастся решить вопрос с получением важных документов. Торговые центры обходите стороной. Не устояв перед соблазнами и уговорами домочадцев или друзей, вы можете пустить деньги на ветер. Инвестиционные вложения также окажутся чересчур опрометчивыми.

Дева. Известия и встречи с людьми издалека станут полной неожиданностью, создав возможности для развития амбициозных проектов, а также поездок на учебу или работу. С особой осторожностью следует выстраивать разговор с руководством и различного рода чиновниками. От их решения будет зависеть судьба документов или получения визы. Замечания, сделанные в их адрес, способны существенно усложнить дальнейший диалог и создать преграды для карьерного роста.

Весы. Незапланированный визит к влиятельному человеку и в различные инстанции окажется, на удивление, более результативным, чем вы ожидали. Вы сумеете уловить момент, когда необходимо поднять наиболее важную для вас тему, и вопрос будет решен. Возможно получение дополнительных доходов. Сбить с толку могут друзья и различные знакомые, рассказывая истории из жизни других людей, которые заронят сомнения и встревожат. Находясь под впечатлением от услышанного, не садитесь за руль.

Скорпион. Лишние знания не помешают. Расширение кругозора позволит обойти конкурентов в бизнесе или учебе. Найдутся новые темы для делового сотрудничества, что станет началом успешного проекта. Самонадеянность некоторых знакомых и близких людей сыграет с вами злую шутку. Настойчиво навязывая свои идеи, они могут испортить не только настроение и личные отношения, но и летний отдых. Умение работать с манипуляциями пригодится и в этом случае, что станет еще одним аргументом в пользу учебы и развития.

Стрелец. Выбирайте дела, которые позволят увеличить доходы. Возможно получение выгодных предложений по смене места работы либо получению дополнительных заданий, что позволит существенно поправить финансовое положение. Отвлекать от дел будут споры с домочадцами или влиятельными людьми. Втянувшись в обсуждение очевидных вещей, вы потратите энергию впустую. Затеянные преобразования в доме окажутся непродуманными. Распыляя силы, вы не только отвлечетесь от важных дел, но и навредите своему здоровью.

Козерог. Дальние страны будут манить к себе заоблачными перспективами, но чем больше вы будете прикладывать усилий к реализации масштабных планов, тем дальше будет отодвигаться цель. Обещания друзей, любимого человека и некоторых знакомых из–за рубежа так и останутся словами. Деловые партнеры не будут обещать золотых гор, но предложат вполне реальные проекты, которые окажутся не только интересными, но и доходными.

Водолей. Созданный ажиотаж вокруг покупок или сделок может подталкивать к принятию непродуманного решения. Навязчивое участие давних деловых партнеров или близких людей в процессе сделок и покупок может привести к бесцельной растрате денег. Особенно не желательно покупать или продавать в рассрочку. Выдержав паузу, вы найдете неожиданное решение, которое сбережет деньги и позволит получить то, что хотели. Вероятно получение дополнительной работы.

Рыбы. Оставьте при своем мнении домочадцев и деловых партнеров. Они могут придираться к словам, и каждый ваш новый аргумент встретит шквал критических замечаний. Поездки, летний отдых и презентация деловых проектов пройдут успешно. Вы встретите поддержку со стороны практически незнакомых людей, а критику людей из вашего окружения можете принять к сведению, не пытаясь переубедить скептиков. Скорее всего они завидуют вашему успеху.

Астролог Андрей Рязанцев