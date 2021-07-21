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Ясновидящая: Если Атамбаев в этом году не выйдет, то будет сидеть 3 года

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Редакция VB.KG продолжает делиться прогнозами ясновидящей Светы Тойгонбаевой. На этот раз гадалка кинула карты на политиков и депутатов, которые были привлечены к уголовной ответственности по делу Кумтора.

По ее словам, хоть Омурбек Бабанов и выйдет скоро на свободу, но дело не закроют.

- Бабанов выйдет где-то в период от трех до шести месяцев выйдет. Но это не значит, что дело закроют. Оно протянется 2-3 года. Он сейчас старается что-то сделать в свое оправдание, но результатов это не даст.

Асылбека Жээнбекова хотят привлечь по трем фактам, но к двум их них он на самом деле не имеет отношения. Он выйдет, дорога у него открытая. Сейчас конечно он переживает, но он все равно выйдет.

На счет Торобая Зулпукарова не могу сказать, что он скоро выйдет. Если даже освободится, то все равно останется под следствием. Вообще зря он вмешался в большую политику. У него я вижу дорога закрытая. В будущем вижу у него большие трудности.

В целом, могу сказать, что на свободу выйдут два политика, но кто именно не могу сказать, - поделилась своими прогнозами Тойгонбаева.

Также она затронула тему судьбы бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

- В отношении Атамбаева, конечно, есть политическое гонение. Он может в этом году выйти. Если не освободится, то ещё будет сидеть 3 года. Сейчас у него проблемы со здоровьем: нервы, давление. В будущем, когда он выйдет на свободу, то может сделать для народа что-то хорошее, - отметила ясновидящая.


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URL: https://www.vb.kg/403772
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, Кумтор, Света Тойгонбаева
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