Погода
$ 84.18 - 84.48
€ 99.12 - 100.62

Новый пункт вакцинации от COVID-19 открыт в торговом центре "ДК" в Бишкеке

238  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Октябрьском районе кыргызской столицы открыт еще один пункт вакцинации от коронавиурса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкек.

Новый пункт, где граждане могут получить прививку от коронавируса, расположен в 12 микрорайоне в стенах торгового центра "ДК". Он работает с 8 часов 30 минут утра до 21 часа.

Все желающие получить прививки при себе должны иметь паспорт, поскольку все сведения (паспортные и получаемой вакцины) вводятся в базу данных вакцинированных против COVID-19 при ЦЭЗ Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Граждане могут вакцинироваться и в других прививочных пунктах Октябрьского района. Там доступна вакцина "Sinopharm" (КНР).

Такие пункты на данный момент есть в торговых центрах:

- "Таш-Рабат", расположенном по адресу: улица Горького №1 г;

- "Космопарк", расположенном по адресу: улица Юнусалиева №40 а (7 микрорайон).

Кроме того вакцинацию проводят в прививочных кабинетах:

- ЦСМ № 15, 18, 19 ОЦСМ Октябрьского района.

В Октябрьском районе не прекращается работа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Мобильная группа продолжает рейды в местах массового скопления людей. Ее члены проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований. На этот раз были проверены места общественного питания. Активно ведется и разъяснительная работа о необходимости вакцинации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403868
Теги:
вакцина, Октябрьский район, эпидемия, Бишкек, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  