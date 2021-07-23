Новый пункт вакцинации от COVID-19 открыт в торговом центре "ДК" в Бишкеке

В Октябрьском районе кыргызской столицы открыт еще один пункт вакцинации от коронавиурса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкек.

Новый пункт, где граждане могут получить прививку от коронавируса, расположен в 12 микрорайоне в стенах торгового центра "ДК". Он работает с 8 часов 30 минут утра до 21 часа.

Все желающие получить прививки при себе должны иметь паспорт, поскольку все сведения (паспортные и получаемой вакцины) вводятся в базу данных вакцинированных против COVID-19 при ЦЭЗ Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Граждане могут вакцинироваться и в других прививочных пунктах Октябрьского района. Там доступна вакцина "Sinopharm" (КНР).

Такие пункты на данный момент есть в торговых центрах:

- "Таш-Рабат", расположенном по адресу: улица Горького №1 г;

- "Космопарк", расположенном по адресу: улица Юнусалиева №40 а (7 микрорайон).

Кроме того вакцинацию проводят в прививочных кабинетах:

- ЦСМ № 15, 18, 19 ОЦСМ Октябрьского района.

В Октябрьском районе не прекращается работа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Мобильная группа продолжает рейды в местах массового скопления людей. Ее члены проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований. На этот раз были проверены места общественного питания. Активно ведется и разъяснительная работа о необходимости вакцинации.