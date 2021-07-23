Новый тариф: 700 кВтч в месяц по 0,77 сом/кВтч, остальное по 2,16 сома

Министерство энергетики и промышленности разработало новую тарифную сетку на электричество в соответствии с результатами общественного обсуждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В целях покрытия дефицита электрической энергии, связанного с очередным циклом маловодного периода приведшим к снижению уровня воды в Токтогульском водохранилище, а также ежегодным ростом потребления электрической энергии, Министерством энергетики и промышленности реализуется ряд мер, направленных на стабильное и надежное функционирование электроэнергетической отрасли республики. К таким мерам относятся импорт электрической энергии из соседних стран (Казахстан, Узбекистан), увеличение выработки электроэнергии на ТЭЦ города Бишкек и проведение экономически обоснованной тарифной политики, которая позволит покрыть дополнительные затраты энергокомпаний и достичь в среднесрочной перспективе покрытия тарифами стоимости электрической энергии.
В этой связи, Министерством разработан проект новой Среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2021-2025 годы (ССТП), который в целях проведения процедуры общественного обсуждения, опубликован 15 июня 2021 года на официальном интернет - сайте кабмина.
Проектом ССТП предусматривалось увеличение в 2021 году для населения тарифов на электрическую энергию с 77 тыйын до 109,5 тыйын за 1 кВтч.
В ходе проведения процедуры общественного обсуждения поступили многочисленные устные и письменные обращения от населения, депутатов ЖК и других организаций с просьбой сохранить в 2021 году тарифы на электрическую энергию для бытовых абонентов на действующем уровне.
Президентом Садыром Жапаровым также рекомендовано сохранить в 2021 году тарифы на электрическую энергию для населения на действующем уровне.
В этой связи, по итогам общественного обсуждения Проект ССТП переработан с учетом поступивших предложений и рекомендаций.
Предлагаемые тарифы на электроэнергию для конечных потребителей на 2021 год:
Население:
Насосные станции:
.Электрический транспорт, детские учреждения интернатного типа, социальные стационарные и полустационарные учреждения для инвалидов и/или пожилых граждан, а также религиозные организации:
Все другие небытовые потребители (промышленные, сельскохозяйственные, бюджетные и прочие потребители):
В дальнейшем, начиная с 2022 года, тарифы на электрическую энергию для конечных потребителей будут корректироваться на уровень фактической инфляции за предыдущий год.