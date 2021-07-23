Новый тариф: 700 кВтч в месяц по 0,77 сом/кВтч, остальное по 2,16 сома

Министерство энергетики и промышленности разработало новую тарифную сетку на электричество в соответствии с результатами общественного обсуждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целях покрытия дефицита электрической энергии, связанного с очередным циклом маловодного периода приведшим к снижению уровня воды в Токтогульском водохранилище, а также ежегодным ростом потребления электрической энергии, Министерством энергетики и промышленности реализуется ряд мер, направленных на стабильное и надежное функционирование электроэнергетической отрасли республики. К таким мерам относятся импорт электрической энергии из соседних стран (Казахстан, Узбекистан), увеличение выработки электроэнергии на ТЭЦ города Бишкек и проведение экономически обоснованной тарифной политики, которая позволит покрыть дополнительные затраты энергокомпаний и достичь в среднесрочной перспективе покрытия тарифами стоимости электрической энергии.

В этой связи, Министерством разработан проект новой Среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2021-2025 годы (ССТП), который в целях проведения процедуры общественного обсуждения, опубликован 15 июня 2021 года на официальном интернет - сайте кабмина.

Проектом ССТП предусматривалось увеличение в 2021 году для населения тарифов на электрическую энергию с 77 тыйын до 109,5 тыйын за 1 кВтч.

В ходе проведения процедуры общественного обсуждения поступили многочисленные устные и письменные обращения от населения, депутатов ЖК и других организаций с просьбой сохранить в 2021 году тарифы на электрическую энергию для бытовых абонентов на действующем уровне.

Президентом Садыром Жапаровым также рекомендовано сохранить в 2021 году тарифы на электрическую энергию для населения на действующем уровне.

В этой связи, по итогам общественного обсуждения Проект ССТП переработан с учетом поступивших предложений и рекомендаций.

Предлагаемые тарифы на электроэнергию для конечных потребителей на 2021 год:

Население:

Для бытовых потребителей предлагается сохранить тарифы на действующем уровне в размере 0,77 сом/кВтч. При потреблении свыше 700 кВтч в месяц тариф составит 2,16 сом/кВтч. Для жителей, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, норма потребления электроэнергии устанавливаться не будет. Тариф для данной категории бытовых потребителей составит 0,77 сом/кВтч на весь год.

Насосные станции:

Для насосных станций и скважин, обеспечивающих население питьевой водой и водой для полива сельскохозяйственных угодий, а также используемых для нужд канализационного хозяйства, тариф на электроэнергию предлагается установить на уровне 1,09 сом/кВтч (без учета налогов).

.Электрический транспорт, детские учреждения интернатного типа, социальные стационарные и полустационарные учреждения для инвалидов и/или пожилых граждан, а также религиозные организации:

Для данных потребителей электроэнергии предлагается установить тариф в размере 1,68 сом/кВтч (без учета налогов).

Все другие небытовые потребители (промышленные, сельскохозяйственные, бюджетные и прочие потребители):

Для небытовых потребителей тариф на электроэнергию предлагается установить в размере 2,52 сом/кВтч (без учета налогов). Субъекты майнинга (криптовалюта), предприятия золоторудной промышленности (золотоизвлекательные фабрики), литейные плавильные цеха электротермической обработки металла и предприятия по производству алкогольной продукции: Для энергоемких промышленных потребителей (субъекты майнинга (криптовалюта), предприятия золоторудной промышленности (золотоизвлекательные фабрики), литейные плавильные цеха электротермической обработки металла и предприятия по производству алкогольной продукции) предлагается установить тариф на электроэнергию на уровне тарифа для промышленных потребителей 2,52 сом/кВтч, с применением повышающего коэффициента в размере 2,0. Таким образом, при корректировке тарифа на повышающий коэффициент общий тариф для данных категорий потребителей составит 5,04 сом/кВтч (без учета налогов). Цементные заводы Для промышленных предприятий по производству цементной продукции предлагается установить тариф на электроэнергию на уровне тарифа для промышленных потребителей 2,52 сом/кВтч, с применением повышающего коэффициента в размере 1,3. При корректировке тарифа на повышающий коэффициент общий тариф для данной категории потребителей составит 3,28 сом/кВтч (без учета налогов).

В дальнейшем, начиная с 2022 года, тарифы на электрическую энергию для конечных потребителей будут корректироваться на уровень фактической инфляции за предыдущий год.