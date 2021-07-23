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Оценить экспортный потенциал КР можно в эти дни на выставке в Сеуле

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- Анастасия Карелина
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В Сеуле в эти дни проходит международная выставка Import Goods Fair 2021. Посольство Кыргызстана в Республике Корее презентует на этом крупном ежегодном мероприятии экспортный потенциал нашей страны. Об этом сообщает посольство КР в Сеуле.

Import Goods Fair 2021 открылась 22 июля, а завершит свою работу уже 24-го. Но и этого времени хватит на то, чтобы участники выставки смогли рассказать всем о том, чем богаты и что могут предложить. Вообще данная выставка является одной из крупнейших по продвижению товаров и продукции зарубежных стран в Южной Корее.

В столицу республики при содействии Министерства экономики и финансов Кыргызстана был доставлен мед таких производителей, как "Аман-Гринфуд", Bee Honey, "Дары Тянь-Шаня", пасечников Алая и Чон-Алая, шоколад, нуга (Nag Group), натуральные комплексные витамины, бальзамы и эликсиры на основе трав (Aronia Farm), войлочные товары, а также текстильные изделия, поставляемые из Кыргызстана южнокорейской компанией HESED. Тут же гости выставки могут отведать мед с кыргызскими боорсоками и чак-чак.

Но и это еще не все. В рамках данного события наше диппредставительство демонстрирует также туристический потенциал страны. Тут можно посмотреть видеоролики о Кыргызстане, пролистать буклеты, рассказывающие об отдыхе в нашем горном крае.


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URL: https://www.vb.kg/403889
Теги:
выставка, Южная Корея, туризм, Кыргызстан, товары, продукты
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