"Ихсан Групп ЛТД" в Оше за 10 месяцев обеспечил более 200 человек жильем

Некоммерческий жилищный кооператив "Ихсан Групп ЛТД" на юге страны всего за 10 месяцев обеспечил более 200 человек собственным жильем. Об этом рассказал представитель Ошского филиала "Ихсан Групп ЛТД" Адылбек Эшбаев.

Кроме этого, по его словам, более 60 человек приобрели автомобили через "Ихсан Групп ЛТД".

В настоящий момент "Ихсан Групп ЛТД" имеет филиалы в нескольких городах и за рубежом. Так имеются офисы в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Таласе, Нарыне, Караколе, Кызыл-Кыя и Ала-Букинском районе.

Также открыты филиалы в Москве и Санкт-Петербурге.

НЖК "Ихсан Групп ЛТД"- доступное жилье для каждого!