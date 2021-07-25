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Спортсмен из КР Роман Петров проиграл в 1/16 финала и выбыл из борьбы

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Кыргызстанский спортсмен Роман Петров завершил выступление на Олимпийских играх в Токио.

Он выступал в турнире по фехтованию в состязаниях шпажистов. По итогам жеребьевки Петров стартовал со стадии 1/32 финала, где его соперником был корейский спортсмен Сегеон Ма. Кыргызстанец одержал уверенную победу со счетом 15:7 и вышел в следующий раунд.

В поединке 1/16 финала Петров встретился с победителем Азиатских игр-2018 в Индонезии и чемпионом Азии 2019 года Ямадой Масару из Японии.

Первый период завершился в пользу японца 4:2, но во втором кыргызстанец сумел сравнять счет 10:10. На последних минутах второго периода Масару набрал еще два балла и снова вышел вперед 12:10.

В третьем периоде в упорной борьбе японец вырвал победу со счетом 15:13 и выбыл кыргызстанца из борьбы за медали.

Фехтование, индивидуальная шпага

1/32 финала

Роман Петров - Сегеон Ма (Корея) - 15:7

1/16 финала

Роман Петров - Ямада Масару (Япония) - 13:15

Источник: sport.akipress.org


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URL: https://www.vb.kg/403940
Теги:
Олимпийские игры, фехтование, Кыргызстан
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