Тротуар и велодорожка вдоль Байтик Баатыра и Айтматова все время в навозе

Горожане уже устали жаловаться на загаженные тротуар и велодорожку вдоль указанных магистралей. Они задаются вопросом, с каких пор в городе стало можно выпасать скот? Столичные власти на подобные сообщения не реагируют, делая вид, что ничего не происходит. Хотя источники "мин", вместе со своими хозяевами, пасутся в этом районе каждый день – долго искать не придется.

Тротуар вдоль парка Победы всегда был популярным местом прогулок среди горожан. Здесь гуляли родители с детьми, пожилые люди, а спортсмены постоянно проводили пробежки. А потому не мудрено, что, когда мэрия завершила обновление пешеходной дорожки, прибавив к ней велосипедную и закольцевав с проспектом Чингиза Айтматова и Южной магистралью, количество народа здесь значительно выросло.

И практически сразу после этого бишкекчане начали жаловаться на то, что видят здесь скот – лошадей, коров и баранов, которых жители близлежащих сел ведут пастись в парковую зону, ограниченную как раз тремя перечисленными дорогами. Хотя эта самая парковая зона должна охраняться столичными властями.

Естественно, по пути следования животные оставляют после себя следы своего пребывания. А убирать за ними пастухи не спешат. Романтики вечерним или утренним прогулкам навозные "мины" не добавляют. К тому же постоянно держат в тонусе, заставляя внимательно смотреть под ноги, дабы не вляпаться в "лепешку".

В конце концов пастухи оборзели до того, что выпасают овец в сквере непосредственно перед государственной резиденцией (на первых фото). Это как понимать? В городе вообще есть власть? Или скоро мы увидим коров не только в верхней части парка Победы (на последних фото), но и возле стелы, а также у памятника блокадникам?