Погода
$ 84.18 - 84.55
€ 98.67 - 100.05

Тротуар и велодорожка вдоль Байтик Баатыра и Айтматова все время в навозе

151  0
- Сергей Швец
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Горожане уже устали жаловаться на загаженные тротуар и велодорожку вдоль указанных магистралей. Они задаются вопросом, с каких пор в городе стало можно выпасать скот? Столичные власти на подобные сообщения не реагируют, делая вид, что ничего не происходит. Хотя источники "мин", вместе со своими хозяевами, пасутся в этом районе каждый день – долго искать не придется.

Тротуар вдоль парка Победы всегда был популярным местом прогулок среди горожан. Здесь гуляли родители с детьми, пожилые люди, а спортсмены постоянно проводили пробежки. А потому не мудрено, что, когда мэрия завершила обновление пешеходной дорожки, прибавив к ней велосипедную и закольцевав с проспектом Чингиза Айтматова и Южной магистралью, количество народа здесь значительно выросло.

И практически сразу после этого бишкекчане начали жаловаться на то, что видят здесь скот – лошадей, коров и баранов, которых жители близлежащих сел ведут пастись в парковую зону, ограниченную как раз тремя перечисленными дорогами. Хотя эта самая парковая зона должна охраняться столичными властями.

Естественно, по пути следования животные оставляют после себя следы своего пребывания. А убирать за ними пастухи не спешат. Романтики вечерним или утренним прогулкам навозные "мины" не добавляют. К тому же постоянно держат в тонусе, заставляя внимательно смотреть под ноги, дабы не вляпаться в "лепешку".

В конце концов пастухи оборзели до того, что выпасают овец в сквере непосредственно перед государственной резиденцией (на первых фото). Это как понимать? В городе вообще есть власть? Или скоро мы увидим коров не только в верхней части парка Победы (на последних фото), но и возле стелы, а также у памятника блокадникам?


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403978
Теги:
мэрия, нарушения, парк, Бишкек, досуг, тротуар
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  