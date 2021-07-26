Заказывай и оплачивай справку о несудимости в приложении MegaPay

Компания MegaCom продолжает внедрять новые цифровые продукты для удобства своих абонентов. Теперь в мобильном приложении MegaPay можно заказать и оплатить справку о наличии судимости на территории Кыргызской Республики.

Для этого необходимо:

скачать или обновить приложение MegaPay (доступно в Google Play и App Store); перейти в раздел "Сервисы", после чего выбрать пункт "Справка МВД"; указать срок изготовления документа; заполнить необходимые контактные данные и подтвердить оплату.

Готово!

Напомним, многофункциональное мобильное приложение MegaPay позволяет пользоваться более чем 20 государственными услугами в режиме онлайн, а также оплачивать свыше 500 товаров, сервисов и услуг, проверять задолженности за коммунальные услуги, погашать кредиты, пополнять банковские карты, депозиты коммерческих банков Кыргызстана и СНГ, совершать моментальные денежные переводы, проверять и оплачивать штрафы за нарушение ПДД и т. д.

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!