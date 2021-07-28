ВОЗ: смертность от COVID-19 выросла в мире за неделю более чем на 20%

Заражаемость коронавирусом выросла в мире за минувшую неделю на 8 процентов, а смертность - на 21 процент. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), всего было зарегистрировано более 3,8 млн случаев инфицирования и свыше 69 тысяч летальных исходов, причем особенно сильный рост смертности зафиксирован в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

"Общее число новых случаев заболевания превысило на прошлой неделе (с 19 по 25 июля) 3,8 миллиона, что на 8 процентов больше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. - В среднем ежедневно поступали сообщения примерно о 540 тысяч случаев заражения, тогда как на предшествующей неделе было по 490 тысяч ежедневно". При этом "резко возросло количество летальных исходов": умерли свыше 69 тыс. человек, что на 21% больше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано более 56 тысяч случаев смерти.

С 19 по 25 июля в мире были выявлены 3 807 939 заразившихся и зафиксировано 69 132 летальных исхода. По состоянию на 25 июля всего насчитывалось 193 657 729 случаев инфицирования и 4 154 660 случаев смерти пациентов.

Заболеваемость снизилась за неделю в Африке (на 9 процентов), Юго-Восточной Азии (на 7 процентов) и Восточном Средиземноморье (на 4процентов).

Вместе с тем ее рост зарегистрирован в Северной и Южной Америке (на 30 процентов), Западно-Тихоокеанском регионе (на 25 процентов) и Европе (на 3 процентов). Смертность особенно сильно выросла в Юго-Восточной Азии (на 30 процентов), а также в Северной и Южной Америке (на 29 процентов). Снижение количества летальных исходов отмечено в Европе (на 1 процент).

Согласно бюллетеню ВОЗ, отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта", который известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, расширил свою географию со 124 до 132 стран.

Источник: ТАСС