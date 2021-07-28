Кто угодно мог оказаться в этой трубе! - очевидцы о трагедии в селе Бостери

В социальных сетях появилась информация о погибшем юноше, которого засосало в трубу, подающую воду в аквапарк пансионата "Золотые пески".

"Мальчика звали Стас, 18 лет всего. Там плавали все, кто угодно мог оказаться в этой трубе! Не было ни ограждения, ни решетки на этой огромной трубе. Идут разбирательства, но это уже не вернёт нам Стасика. Он не мог выплыть, просил помощи, его тянули за руки, но труба засосала,был очень сильный напор", - сообщил источник в инстаграмме .

Кыргызстанцы требуют призвать к ответственности владельцев аквапарка и тех кто, разрешил опасный объект в открытом доступе для отдыхающих.

Кроме того в сети появилась информация, что спасатели слишком долго не приезжали на помощь к парню попавшему в беду. Он в течение пяти часов погибал мучительной смертью. Однако в МЧС отрицают это. Корреспонденту VB.KG в пресс-службе министерства сообщили, что информация о том, что человек попал в трубу поступила к ним в 15.20 часов, а в 15.50 спасатели прибыли на место.

Между тем, стало известно, что аквапарк, где произошел трагический случай принадлежит предпринимателю Айдару Текебаеву – однофамильцу Омурбека Текебаева. Об этом в Facebook написал пользователь Семетей Аманбеков .

"Провел небольшое журналистское расследование и выяснил, что аквапарк, "Чертово колесо", "Американские горки" и прочие аттракционы в "Золотых песках", где погиб 18-летний Стас, принадлежат не пансионату, а предпринимателю с весьма ярким ФИО - Текебаеву Айдару Большевиковичу. Руководит аквапарком его сын Азиз Текебаев, недавно он баллотировался в бишкекский горкенеш от партии "Демократическое движение Кыргызстана" под №48", - сообщил Семетей Аманбеков.

Из открытых источников стало известно, что Айдара Текебаев также владеет частным пансионатом в том же селе Бостери. Кроме того он был замешан в скандале со строительством особняков в парке "Ата-Тюрк" и судебных разбирательствах по поводу долга одному из банков.

"А про тех, кто подписал ввод в эксплуатацию аквапарка правоохранительные органы информацию дадут?" – задается вопросом Семетей Аманбеков.