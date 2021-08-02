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С 4 по 12 августа будет прекращена подача газа в некоторые районы Бишкека

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- Анастасия Карелина
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В некоторые районы кыргызской столицы с 4 по 12 августа будет прекращена подача природного газа. Об этом сообщает служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО "Газпром Кыргызстан".

В вышеуказанный период будут проводиться ремонтные работы по устранению утечек природного газа на подземных газопроводах среднего давления, введенных в эксплуатацию еще в 1972 году. Они расположены по адресу: пересечение улиц Ибраимова и Льва Толстого, а также по улице Ибраимова, 24/4.

Компания "Газпром Кыргызстан" информирует, что в связи с этим будет прекращена подача природного газа в районах Бишкек, ограниченных следующими улицами:

  1. Байтик Баатыра, Льва Толстого, Элебаева, Кулатова;
  2. Байтик Баатыра, Кулатова, Жукеева Пудовкина, Горького;
  3. ОсОО "Автомаш Радиатор", ОсОО "Алькони" Матросова, 1А, ОсОО "Санкейп", Матросова, 1В, ОсОО "Байтур" Жукеева Пудовкина, 41.

В целях обеспечения безопасности работы будут проводиться с отключением газопровода низкого давления. Компания "Газпром Кыргызстан" приносит бишкекчанам извинения за доставленные неудобства.


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URL: https://www.vb.kg/404316
Теги:
газ, Газпром Кыргызстан, Бишкек, Кыргызстан
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