Погода
$ 84.41 - 84.75
€ 99.77 - 101.10

Garage Screen Film Festival впервые продет в Бишкеке с 4 по 8 августа

62  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завтра, 4 августа, в Бишкеке стартует первый Garage Screen Film Festival. Вниманию киноманов будут представлены семь фильмов, посвященных вопросам этики и политике инклюзии.

Garage Screen Film Festival - ежегодный фестиваль кинопрограммы Garage Screen московского Музея современного искусства "Гараж". В кыргызской столице он пройдет в стенах центра оloloOrmonKhan по адресу: микрорайон Asanбай 27/1. В кыргызской столице кинофестиваль состоится при поддержке Capacity Building Foundation в сотрудничестве с группой компаний ololo.

В программе фестиваля картины, освещающие важные темы и проблемы общества. Герои фильмов-участников смотра - мигранты, люди с инвалидностью, личности, которых общество по той или иной причине не принимает и считает "другими". Причем это и художественные, и документальные ленты разных лет. Некоторые уже стали классикой.

В день открытия зрителей ждет фильм "Париж горит", который начнется в 20 часов. Эта независимая документальная лента Дженни Ливингстон переносит зрителей в Нью-Йорк 80-х годов прошлого века, и аутентично репрезентирует квир-сообщество и культуру вогинга.

5 августа бишкекчане сначала прослушают лекцию Гульнары Ибраевой "Дом, который построил", а потом посмотрят фильмы "Остров Эллис" и драму "Море в огне" Джанфранко Рози, рассказывающую о общеевропейском кризисе миграции на примере итальянского острова Лампедуза. Программа второго дня фестиваля начнется в 19 часов.

6 августа киноманы увидят полнометражный документальный фильм "Кодекс фриков", и смогут принять участие в дискуссии "Невидимые cообщества: стереотипы, присутствие в медиа и в реальности". Программа третьего дня также начинается в 19 часов.

7 августа вниманию публики будут представлены лента "Искусственные вещи" и завораживающая картина французского режиссера Дамьена Манивеля "Дети Айседоры", посвященная танцу и культурной преемственности. Программа дня начинается в 20 часов.

А завершится Garage Screen Film Festival 8 августа демонстрацией в 20 часов фильма "Совершенно нормальная семья".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404366
Теги:
культура, кино, фестиваль, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  