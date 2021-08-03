Garage Screen Film Festival впервые продет в Бишкеке с 4 по 8 августа

Завтра, 4 августа, в Бишкеке стартует первый Garage Screen Film Festival. Вниманию киноманов будут представлены семь фильмов, посвященных вопросам этики и политике инклюзии.

Garage Screen Film Festival - ежегодный фестиваль кинопрограммы Garage Screen московского Музея современного искусства "Гараж". В кыргызской столице он пройдет в стенах центра оloloOrmonKhan по адресу: микрорайон Asanбай 27/1. В кыргызской столице кинофестиваль состоится при поддержке Capacity Building Foundation в сотрудничестве с группой компаний ololo.

В программе фестиваля картины, освещающие важные темы и проблемы общества. Герои фильмов-участников смотра - мигранты, люди с инвалидностью, личности, которых общество по той или иной причине не принимает и считает "другими". Причем это и художественные, и документальные ленты разных лет. Некоторые уже стали классикой.

В день открытия зрителей ждет фильм "Париж горит", который начнется в 20 часов. Эта независимая документальная лента Дженни Ливингстон переносит зрителей в Нью-Йорк 80-х годов прошлого века, и аутентично репрезентирует квир-сообщество и культуру вогинга.

5 августа бишкекчане сначала прослушают лекцию Гульнары Ибраевой "Дом, который построил", а потом посмотрят фильмы "Остров Эллис" и драму "Море в огне" Джанфранко Рози, рассказывающую о общеевропейском кризисе миграции на примере итальянского острова Лампедуза. Программа второго дня фестиваля начнется в 19 часов.

6 августа киноманы увидят полнометражный документальный фильм "Кодекс фриков", и смогут принять участие в дискуссии "Невидимые cообщества: стереотипы, присутствие в медиа и в реальности". Программа третьего дня также начинается в 19 часов.

7 августа вниманию публики будут представлены лента "Искусственные вещи" и завораживающая картина французского режиссера Дамьена Манивеля "Дети Айседоры", посвященная танцу и культурной преемственности. Программа дня начинается в 20 часов.

А завершится Garage Screen Film Festival 8 августа демонстрацией в 20 часов фильма "Совершенно нормальная семья".