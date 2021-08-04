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Работа Лоры Пак заняла 2 место на выставке-конкурсе "Арт-сезоны" в Москве

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- Анастасия Карелина
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Работа художницы из Кыргызстана Ларисы Пак заняла второе место на Международной выставке-конкурсе произведений о природе "Арт-Сезоны" (ART SEASONS) в Москве.

Событие было организовано Российским отделением Всемирного Фонда Искусств Next Art Foundation (Москва) совместно с Евразийским Художественным Союзом и Национальной Ассоциацией кураторов России. Работы участников выставки-конкурса оценивали известные живописцы и графики Москвы, ряда городов России и нескольких зарубежных стран. Председателем жюри стала заслуженный художник России, педагог, член Союза художников России и Союза дизайнеров России, а также Евразийского Художественного Союза Лариса Cергеева.

Наша соотечественница, подписывающая свои произведения как Лора Пак, представила на этом творческом состязании на тему "Времена года" картину под названием "Цветение". Пак участвовала в конкурсе, как профессионал. А ее живописное полотно было заявлено в номинации "флора и цветы" и тематическом разделе "лето".

Проходила выставка-конкурс в течение недели в Выставочном зале Евразийского Художественного Союза – Галерее "Евразиум".


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URL: https://www.vb.kg/404386
Теги:
выставка, конкурс, награда, Россия, художник, Москва, Кыргызстан
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