Книги профессора КНУ вошли в каталог Лондонской выставки

Книги профессора кафедры кыргызского языкознания КНУ Кульжамал Джаманкуловой были представлены на одной из крупнейших книжных выставок Европы – The London Book Fair в Великобритании. Они включены в каталог изданий этого международного форума.

Академия естествознания России, участвовавшая в этом крупнейшем европейском мероприятии, представила в Лондоне и книги профессора из Кыргызстана Кульжамал Джаманкуловой, учитывая их актуальность, научную и педагогическую значимость.

Незадолго до Лондонской выставки Московский салон образования организовал онлайн- выставку "Неделя образования", посвященную современным технологиям и эффективным практикам образования. На ней были представлены и труды кыргызского профессора по истории кыргызов и кыргызской письменности (с древнейших времен до X века до н.э.), древнему кыргызскому языку, грамматике и синтаксису современного кыргызского языка, цивилизации народов алтайского происхождения и другие. Как отмечалось, для науки и образования они имеют большую ценность.

В Лондонской выставке приняли участие представители более 50 стран мира. За 10 дней в рамках виртуального пространства были организованы многочисленные онлайн-встречи, лекции, семинары, посвящённые вопросам современной литературы, книгоиздания, авторских прав, касающихся, в том числе учебных и научных изданий.

Впервые она была проведена в 1971 году и за 50 лет завоевала репутацию ведущего мирового форума, который традиционно собирает на своей площадке крупнейших мировых издателей, представителей научного сообщества разных стран, библиотекарей, писателей, распространителей. До 2020 года выставка проводилась ежегодно, а в этом прошла в режиме онлайн.