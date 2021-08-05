Парковка вне закона: а нам и под знаками, и на тротуарах хорошо

Накануне президент Садыр Жапаров своим решением снизил штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения. В их числе одни из самых распространенных проступков – парковка в неположенных местах и несоблюдение требований дорожных знаков. Причем паркуны и на прежние-то санкции не сильно реагировали, а теперь и подавно наплюют на ПДД.

Многие автомобилисты выступили категорически против снижения штрафных санкций, так как это единственный способ заставить человека с купленными правами хотя бы немного изучить правила. А таких на дорогах сейчас большинство. Об этом наглядно говорит творящийся там бардак. Кстати, даже руководство автоинспекции недавно констатировало, что львиная доля современных шоферов не знает значений дорожных знаков. Это дно, господа.

Достаточно проехать по городским улицам и можно выявить десятки и даже сотни нарушений. Так, например, сделали корреспонденты VB.KG. И первого автохама, припарковавшего свое ведро с болтами на тротуаре, мы нашли на улице Махатмы Ганди. Все остальные запечатлены на небольшом отрезке Льва Толстого от Асаналиева до проспекта Айтматова.

Как видно, против них не помогают ни знаки "остановка запрещена", ни правило, запрещающее заезжать на пешеходную дорожку, ни постоянно курсирующие по городу экипажи патрульной милиции. А теперь им еще и суммы штрафов за подобные проступки снизили. Нарушай – не хочу.

Снижение штрафов недопустимо до тех пор, пока уровень водительской культуры не поднимается до приемлемых значений. А потом и вовсе будет не нужно, так как люди станут дисциплинированы и перестанут нарушать. Пока же нам может помочь навести порядок на дорогах лишь максимальное число камер и драконовские меры.