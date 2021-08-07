В Кызыл-Джаре и Таш-Кумыре из-за проливных дождей затоплены дома и дворы

Из-за проливных дождей, прошедших в Джалал-Абадской области, затопленными оказались дома и дворы в городах Кызыл-Джар и Таш-Кумыр, пострадали также общественные здания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

К ликвидационным работам на месте были привлечены семь спасателей из Таш-Кумырского городского отделения МЧС №57 и восемнадцать их коллег из второго отдельного поисково-спасательного отряда МЧС КР. Специальные очистные работы и прочие мероприятия проводят районные и сельские комиссии гражданской защиты.