Погода
$ 84.65 - 84.84
€ 99.37 - 100.62

В Кызыл-Джаре и Таш-Кумыре из-за проливных дождей затоплены дома и дворы

243  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Из-за проливных дождей, прошедших в Джалал-Абадской области, затопленными оказались дома и дворы в городах Кызыл-Джар и Таш-Кумыр, пострадали также общественные здания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

К ликвидационным работам на месте были привлечены семь спасателей из Таш-Кумырского городского отделения МЧС №57 и восемнадцать их коллег из второго отдельного поисково-спасательного отряда МЧС КР. Специальные очистные работы и прочие мероприятия проводят районные и сельские комиссии гражданской защиты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404573
Теги:
Джалал-Абадская область, спасатели, Таш-Кумыр, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  