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От степени вакцинации от COVID-19 будет зависеть формат обучения в школах

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- Оксана Гут
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Выйдут ли столичные школьники 1 сентября на учебу зависит от степени вакцинации граждан. Об этом на брифинге заявила вице-мэр города Бишкек Виктория Мозгачева.

"Уважаемые граждане, просим вас проявить свою гражданскую ответственность и получить прививку от коронавирусной инфекции. Меньше месяца осталось до начала нового учебного года и только в наших руках, в каком формате будет проходить обучение. Ведь безопасность и здоровье наших детей превыше всего.

Уважаемые работники сферы услуг!

Мы также просим вас проявить активность и получить прививку. Вы как никто другой ежедневно сталкиваетесь с большим количеством людей, для которых коронавирус представляет потенциальную опасность, равно как и он для вас", - призвала Мозгачева.

По ее данным, в Бишкеке хотя бы одну дозу вакцины получили более 118 тыс человек

"На 9 августа 2021 года привито 118 640 человек. Из них первой дозой 71600 человек, второй дозой привито 47040 человек. Кроме того, в столице проводится разъяснительная работа по вакцинации среди населения с привлечением волонтеров", - сообщила вице-мэр столицы.

Для проведения вакцинации в Бишкеке развернут 71 временный прививочный пункт:

  1. 19 Центров семейной медицины и 7 филиалов;
  2. городская поликлиника студентов;
  3. спортивно-реабилитационный центр;
  4. поликлиника ЖДБ;
  5. Государственное учреждение "Клиническая больница Управления делами президента и правительства КР (спецполиклиника);
  6. в 8 частных медицинских центрах;
  7. в 3 общеобразовательных организациях;
  8. в 19 врачебных амбулаториях жилых массивах;
  9. в 8 торговых центрах;
  10. в 2 парковых зонах.


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URL: https://www.vb.kg/404658
Теги:
вакцина, школа, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, мэрия
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Сюжет: Коронавирус (1369 материалов)


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