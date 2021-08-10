От степени вакцинации от COVID-19 будет зависеть формат обучения в школах

Выйдут ли столичные школьники 1 сентября на учебу зависит от степени вакцинации граждан. Об этом на брифинге заявила вице-мэр города Бишкек Виктория Мозгачева.

"Уважаемые граждане, просим вас проявить свою гражданскую ответственность и получить прививку от коронавирусной инфекции. Меньше месяца осталось до начала нового учебного года и только в наших руках, в каком формате будет проходить обучение. Ведь безопасность и здоровье наших детей превыше всего.

Уважаемые работники сферы услуг!

Мы также просим вас проявить активность и получить прививку. Вы как никто другой ежедневно сталкиваетесь с большим количеством людей, для которых коронавирус представляет потенциальную опасность, равно как и он для вас", - призвала Мозгачева.

По ее данным, в Бишкеке хотя бы одну дозу вакцины получили более 118 тыс человек

"На 9 августа 2021 года привито 118 640 человек. Из них первой дозой 71600 человек, второй дозой привито 47040 человек. Кроме того, в столице проводится разъяснительная работа по вакцинации среди населения с привлечением волонтеров", - сообщила вице-мэр столицы.

Для проведения вакцинации в Бишкеке развернут 71 временный прививочный пункт: