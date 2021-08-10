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Каптагаев об Акаеве: "В следующий раз мы будем просить у него прощения"

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- Оксана Гут
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В следующий свой приезд Аскар Акаев попросит компенсацию за то, что столько лет был в изгнании. Такими мыслями по поводу возвращения на родину первого президента Кыргызстана высказал общественный деятель Эмилбек Каптагаев.

"Я думаю, Акаев пришел и плюнул в лицо людям, не извиняясь...", - написал он на своей странице в соцсетях.

Каптагаева возмутило то, что первый президент КР оказался, с его же слов, ни в чем не виноватым.

"Оказалось, что его жена, сыновья-дочери, зять ни во что не вмешивались, не было семейно-кланового правления, и вся его вина в вопросе Кумтора - что он доверился правительству. Не зная, что народные богатства разворовываются. Он не имел никакого отношения к Аксыйским событиям... Короче, он был белее молока... И сам народ был виноват, по его словам... Его и его семью 24 марта 2005 года просто так выгнали... Наверное, в следующий раз мы будем просить у него прощения. И, думаю, он попросит компенсацию за то, что столько лет пробыл в изгнании", - высказался Каптагаев.


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URL: https://www.vb.kg/404671
Теги:
Аскар Акаев, Кумтор, Кыргызстан, политика, экс-президент
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Комментарии
Кылыч
10.08.2021, 13:24

Все старые, лысые скоты и сволочи. Ни как не нажрутся и слюни друг на друга брызгают. Противно

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