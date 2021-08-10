Смерть женщины после вакцинации. Причины смерти еще неизвестны

Причины смерти Назгуль Исаковой, которая умерла в отделении токсикологии БНИЦТО после вакцинации, еще неизвестны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и соцразвития.

Заместитель директора Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Эрнис Акунов сообщил, что они еще получили официальные результаты ПЦР-теста на коронавирус.

Директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова также проинформировала, что еще ничего неизвестно. "Мы попросили ускорить процесс экспертизы. Вся информация будет дана после заключения судебно-медицинской экспертизы", - озвучила она.

В отделении токсикологии БНИЦТО умерла 46-летняя Назгуль Исакова, которая поступила в больницу из-за аллергической реакции. Родственники утверждают, что она умерла из-за вакцины "Спутник V" от коронавируса. Минздрав в свою очередь создал комиссию, которая будет изучать данный инцидент.

Заместитель директора ОЦСМ Ленинского района Чоро Сатаев сообщил, что в момент иммунизации от COVID "Спутником V" у Исаковой не было никаких противопоказаний.

Также министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что у Н.Исаковой был коронавирус. В свою очередь в Республиканском центре судебно-медицинском экспертизы озвучили, что у умершей дважды брали ПЦР-тесты на COVID. "Пока результаты нам не предоставили. Возможно, у министра есть другие данные, нам пока неизвестно", - проинформировали в центре.