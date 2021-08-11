В Кыргызстане "Памир Алай" войдет в 5-ку лучших высокогорных отелей в мире

В одном из дальних уголков нашей страны, где летом холодно, а зимой стоят суровые морозы на перевале Талдык Алайского района Ошской области по дороге Ош-Иркештам на высоте 3450 метров над уровнем моря расположен уникальный отель "Памир Алай".

Необычное купольное сооружение рассчитано на 14 мест. Оно состоит из 6 спален общей площадью в 270 кв.м. Владелец гостиницы Абдырасул Акматов уже принимает туристов из разных стран мира, которые оставляют приятные отзывы не только о местных природных красотах, но и высоком уровне сервиса. Постоянной работой обеспечены 4 человека из соседних сел, там же закупаются продукты питания для гостей.

Принять решение о строительстве необычного высокогорного отеля было очень сложным т.к. там нет линий электропередач, а соседнее село Сары-Таш находится в нескольких километрах. Но это не помешало владельцам зоны отдыха обеспечить электроэнергией постояльцев. Они нашли выход из ситуации и установили солнечную фотоэлектрическую панель на 5кВт, и солнечный коллектор для работы водонагревателя на 250 литров.

Кроме того, само здание утеплили пенополиуретаном толщиной в 15 сантиметров. В помещении всегда тепло и есть горячая вода. Весть отель обеспечили чистой родниковой водой, и чтобы не загрязнять окружающую природу построили современное очистное сооружение.

Все эти мероприятия по устойчивому потреблению и производству (УПП) и энергоэффективным и ресурсосберегающим технологиям (ЭРЭ) являются гордостью хозяев отеля. Для них были проведены консультации от команды проекта ПЭРЭТО. Также они принимали участие в тренингах по энергоэффективности, которые были организованы Юнисон Групп в рамках проекта ПЭРЭТО.

"Это место – настоящее новшество. Отель будет 4-х звездочным, для туристов будут созданы все условия, здесь круглый год с большим успехом внедряются инновационные технологии. Есть Wi-Fi, интернет и все это среди гор на большой высоте. Туристы в основном едут в направлении пика Ленина, останавливаются здесь и отдыхают. Сейчас владельцы строят вторую конструкцию у которой будет еще больше номеров, они хотят работать все 4 сезона, зимой здесь будет лыжная база, также владелец планирует открыть детский лагерь на летний период", - отметил консультант проекта ПЭРЭТО по г. Ош Нурлан Ирисов.

Отель "Памир Алай" расположен на Великом Шелковом Пути, рядом с границей Таджикистана и Китая.

"Я очень рад, что у нас есть такой проект как ПЭРЭТО, благодаря ему нам удалось внедрить инновационные технологии и энергоэффективные меры. Спасибо большое за консультации, наш отель будет входить в мировую 5-ку лучших высокогорных отелей. Мы по рейтингу идем после гостиницы на Эльбрусе", - сказал владелец Абдырасул Акматов.

А самое интересное, что через оригинальные панорамные окна отеля "Памир Алай" в ночной тишине можно увидеть звезды, в высоких горах кажется, что они совсем близко и до них можно дотянуться рукой.

Внедрение энергоэффективных мер стало возможным благодаря слаженной работе представителей партнерских организаций: программы бизнес-консультаций Европейского банка реконструкции и развития Нурмухамеда Абдыкадырова и регионального директора Demir Kyrgyz International bank Абдумалика Абдувасиева, GIZ и др.