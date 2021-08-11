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В Москве кыргызстанец выдал внука за подкидыша, чтоб уберечь дочь от позора

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- Оксана Гут
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В Москве кыргызстанец выдал своего внука за подкидыша, чтобы уберечь дочь от позора. Об этом пишет российское издание life.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, этой ночью в отделение полиции на Алтуфьевском шоссе пришёл 44-летний гражданин Кыргызстана К.К. с новорождённым ребёнком на руках. Мужчина сообщил, что обнаружил брошенного грудничка на автобусной остановке "Автобаза Госкино" и решил отнести его в ближайший отдел МВД.

Младенца отправили в больницу, а полицейские приступили к поискам его родителей. Просмотрев камеры видеонаблюдения они засомневались в версии мужчины.

В ходе расследования, наряд полиции направился по месту жительства К.К. Последний почти сразу во всём сознался.

"Оказалось, что у него есть дочь - 20-летняя Эркайым. Весной этого года по их обычаям девушку похитил её соотечественник - у пары якобы была любовь. Молодые поженились по национальным традициям, но по официальным законам Российской Федерации брак не регистрировали. Вскоре Эркайым забеременела, а 4 августа родила малыша. Однако горе-папаша пропал, и вчера, после выписки из роддома, раздосадованная дочь с младенцем на руках вернулась к своим родителям просить о помощи.

На семейном совете сперва было решено сдать мальчика в дом малютки, чтобы уберечь Эркайым от позора: девушка ещё могла встретить свою судьбу, но с ребёнком на руках стала бы изгоем в среде соотечественников. Но в приюте, со слов К.К., младенца "с улицы" не приняли бы, и тогда он придумал всю эту историю с подкидышем на остановке", - сообщает life.ru.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.


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URL: https://www.vb.kg/404739
Теги:
дети, подкидыш, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, МВД
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