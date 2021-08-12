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Кыргызские дипломаты и диаспора в РФ помогли с отправкой груза-200 в КР

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- Евгений Денисенко
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Генеральное консульство Кыргызстана в Новосибирске взяло на контроль расследование гибели соотечественника в Республикие Алтай. И оказало вместе с диаспорой содействие в отправке тела погибшего в Кыргызстан.

В генконсульстве напомнили, что гражданин КР М.С. работавший инструктором по сплаву в компании "Мастерафт", погиб во время сплава на реке Катунь в Республике Алтай, в результате опрокидывания лодки с туристами. Представители кыргызской диаспоры совместно с сотрудниками полиции и МЧС в течение нескольких дней занимались поисками утонувшего, однако эти усилия не увенчались успехом.

Тело М.С. обнаружил лишь спустя десять дней один из отдыхающих – в местности Еланда на реке Катунь, о чем сразу было сообщено в полицию.

По информации генерального консульства КР, с его стороны была выплачена государственная компенсация в размере 70 тысяч рублей для покрытия расходов, связанных с доставкой груза 200 в Кыргызстан.

Расследование данного происшествия взято этим дипучреждением на контроль. Направлены также, как сообщается, обращения в представительство МИД РФ в Барнауле и в адрес руководителей следственных и надзорных органов Республики Алтай.


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URL: https://www.vb.kg/404805
Теги:
Россия, Кыргызстан, Мигрант
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