На вопросы читателей отвечает адвокат Табылды Умралиев

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Для развития бизнеса купил земельный участок, но в силу объективных обстоятельств оформил его не на себя, на друга. Недавно он умер, и его жена отказывается разговаривать со мной по поводу участка, хотя знает, что его фактическим собственником являюсь я. Могу ли по этому поводу обратиться в суд?

Земельный участок, приобретенный по договору купли-продажи, является совместной собственностью умершего друга и его жены, к которому вы документально не имеете никакого отношения. Положительного результата, при возможном обращении в суд, не вижу.

Проживаю в доме с отцом, в котором прописан с рождения. Могу ли я продать дом без согласия отца?

Факт прописки или проживания лица в доме, не наделяет его никакими имущественными правами на дом. Продать дом сможет только его юридический собственник.

В свое время, по просьбе родственника выставил в залог свою квартиру. Ему срочно были нужны деньги, и он обещал все возможные вопросы с банком, где брал кредит, будет решать сам. На прежние обращения с банка не обращал внимание, так как успокаивал родственник. Сейчас почему-то приходят повестки из суда, где я указан как "ответчик". Что это может быть?

Предположу, что ваш родственник не исполнил обязательства по возврату кредита перед банком, который подал в суд иск на взыскание суммы путем обращения взыскания на залоговое имущество. Как итог, если долг не будет возвращен банку, "потеряете" свою квартиру.

Муж подал в суд на развод. Может ли суд нас развести, если я категорически против развода?

Суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения. В случае если примирение между супругами не будет достигнуто, брак судом будет расторгнут, вне зависимости от "протестов" одной из сторон по делу. Также имейте в виду, что предоставление срока для примирения, это право, но не обязанность суда.

У нашего сына возник большой долг перед финансовой организацией. Может ли быть арестовано в счет его долгов имущество, оформленное на нас, его родителей?

Если у вашего сына нет своей доли в названном имуществе, наложение на него ареста по закону исключается.

Оформляю гражданство другой страны. В Бишкеке есть квартира, оформленная на мое имя. Возникнут ли проблемы с моей собственностью при смене гражданства?

Квартира будет оставаться вашей собственностью, вне зависимости от вашего дальнейшего гражданства.

С пожилой соседкой устно договорились, что я ей буду помогать с ее содержанием, а она в свою очередь, потом оставит на меня завещание на ее дачу. Свои обязательства выполнял все это время добросовестно. Сейчас выясняется, что она уже продала дачу другому лицу. Как мне быть?

Исходя из вопроса, речь идет об устной договоренности, из чего следует, что ничего в итоге не получите. Дача продана, для возможного возврата вложенных денежных средств между сторонами не имеется никаких документов, в подтверждение возникновения обязательственных отношений.

Собираюсь разводиться. Муж говорит, что готов решить вопрос по алиментам на детей без суда, путем заключения соответствующего соглашения между нами. Здесь нет подвоха?

Это один из существующих по закону вариантов по оплате мужем алиментов. Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, которое имеет силу исполнительного листа. В таком соглашении определяются размер алиментов, способы и порядок их уплаты. При этом, размер алиментов не может быть ниже размера алиментов, которые сторона получила бы при взыскании алиментов в судебном порядке.

Бывший муж до сих пор прописан в моей квартире, которая перешла ко мне в собственность по дарственной от моей бабушки. Судебный исполнитель наложил на нее арест, так как у бывшего мужа есть долг по решению суда, которое он не исполняет. Это законно?

При описанной ситуации, наложение ареста на вашу квартиру судебным исполнителем изначально незаконно, так как квартира не является собственностью должника. Обжалуйте незаконное постановление о судебного исполнителя о наложении ареста.

Адвокат дает стопроцентную гарантию выигрыша в деле, рассматриваемого сейчас в суде, при всей его неоднозначности. Такое возможно?

Решение по делу, рассматриваемого в судебной инстанции находится в исключительной компетенции суда. "Гарантии" адвоката по результату дела некорректны.