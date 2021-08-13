ГКНБ: в "Унаа" раскрыта преступная схема по легализации праворульных машин

В рамках принимаемых мер по демонтажу коррупционных схем в органах власти ГКНБ перекрыл устойчивый канал незаконной легализации автотранспортных средств с правосторонним расположением руля, ввоз которых в КР запрещен с 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий в автодорожном пункте пропуска "Ак-Тилек" при въезде в страну были остановлены 2 автовоза с 15 легковыми автомобилями, на которые уже были оформлены свидетельства о регистрации (перерегистрации) транспортных средств, выданные подразделениями ГУ "Унаа" в Чуйской области в течение двух месяцев (июнь-июль) 2021 года. При этом идентификационные номера кузовов некоторых из них не соответствуют тем, что указаны в свидетельствах о регистрации транспортных средств.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной-ответственности должностных лиц. ДРТСиВС ГРС, причастных к выявленной коррупционной схеме.

ГКНБ напоминает, что согласно Закона КР "О внесении дополнений в закон КР "О дорожном движении в КР" от 26 февраля 2015 года №40, с 3 июня 2015 года запрещается ввоз транспортного средства с правосторонним расположением рулевого управления для регистрации, допуска к эксплуатации и участия в дорожном движении на территории КР, за исключением транспортных средств, предназначенных для коммунального хозяйства, сельского хозяйства, строительства (содержания) дорог (автокраны, автобуровые, автобетономешалки, поливомоечные машины), а также других видов транспортных средств, определяемых правительством.

Целью данного запрета является повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильного транспорта в Кыргызстане. Закон направлен на снижение числа ДТП с участием "праворукого" автотранспорта.

Отмечается, действие настоящего закона не распространяется на транспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления, ввезенные до его вступления в силу.