Погода
$ 84.61 - 84.86
€ 99.20 - 100.60

ГКНБ: в "Унаа" раскрыта преступная схема по легализации праворульных машин

76  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках принимаемых мер по демонтажу коррупционных схем в органах власти ГКНБ перекрыл устойчивый канал незаконной легализации автотранспортных средств с правосторонним расположением руля, ввоз которых в КР запрещен с 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий в автодорожном пункте пропуска "Ак-Тилек" при въезде в страну были остановлены 2 автовоза с 15 легковыми автомобилями, на которые уже были оформлены свидетельства о регистрации (перерегистрации) транспортных средств, выданные подразделениями ГУ "Унаа" в Чуйской области в течение двух месяцев (июнь-июль) 2021 года. При этом идентификационные номера кузовов некоторых из них не соответствуют тем, что указаны в свидетельствах о регистрации транспортных средств.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной-ответственности должностных лиц. ДРТСиВС ГРС, причастных к выявленной коррупционной схеме.

ГКНБ напоминает, что согласно Закона КР "О внесении дополнений в закон КР "О дорожном движении в КР" от 26 февраля 2015 года №40, с 3 июня 2015 года запрещается ввоз транспортного средства с правосторонним расположением рулевого управления для регистрации, допуска к эксплуатации и участия в дорожном движении на территории КР, за исключением транспортных средств, предназначенных для коммунального хозяйства, сельского хозяйства, строительства (содержания) дорог (автокраны, автобуровые, автобетономешалки, поливомоечные машины), а также других видов транспортных средств, определяемых правительством.

Целью данного запрета является повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильного транспорта в Кыргызстане. Закон направлен на снижение числа ДТП с участием "праворукого" автотранспорта.

Отмечается, действие настоящего закона не распространяется на транспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления, ввезенные до его вступления в силу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404816
Теги:
ГКНБ, коррупция, Кыргызстан, автомобили, ГУ "Унаа"
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  