Бишкек против экс-депутата Малиева: кому на руку волокита в городском суде?

В Бишкеке Управление земельными ресурсами (УЗР) при столичной мэрии пытается вернуть в собственность города 18 соток земли в "золотом квадрате" по адресу Чокморова № 164, которые, как установила прокуратура Первомайского района, были незаконно выданы предпринимателю Арсланбеку Малиеву в бытность его депутатом ЖК.

У наблюдателей, которые следят за этим громким судебным процессом, создается впечатление, что экс-депутат, понимая шаткость своих прав, сейчас всячески пытается "заволокитить" и затянуть процесс.

12 августа в Городском суде прошло уже третье заседание по рассмотрению жалобы Малиева, которую он подал на решение Административного суда Бишкека. Напомним, что 9 июля судья удовлетворила ходатайство УЗР о восстановлении срока подачи административного иска к мэрии. Сторона Малиева считает, что мэрия и УЗР пропустили сроки давности, а значит, и вообще не было никаких нарушений.

Отметим, что на последнем заседании также присутствовали представители УЗР, центрального аппарат мэрии, Прокуратуры Первомайского района и строительной компании ОсОО "Бабек ЛТД" (построившей на месте участка многоэтажный дом). Все участники судебного заседания, кроме представителя Малиева, заявили, что согласны с постановлением Административного суда от 9 июля.

Судьи несколько раз спрашивали у юриста Малиева: если он уверен в законности своих прав, то почему отказывается честно отстоять их в суде и закрыть вопрос раз и навсегда? Но четкого ответа не прозвучало.

Во время третьего заседания представитель Малиева показал письмо от УЗР, адресованное адвокату Насирову. По словам защитника экс-депутата, в этом письме, датированном 16 апреля 2021 года, якобы УЗР уже признавало, что знает о незаконных обстоятельствах выделения участка.

В итоге так ничего не решив, судьи вновь объявили перерыв до 18 августа. Судья предупредила, чтобы стороны подготовились к прениям, потому что возможно уже будет вынесено решение. Отметим, что это будет четвертое заседание по жалобе Малиева.

- Надеемся, что все-таки 18 августа судебные органы вынесут законное решение. Но на сегодняшний день мы выражаем возмущение. Почему суд отвлекается на те факты, которые не имеют никакого отношения к делу. Сейчас стоит вопрос: когда УЗР мэрии узнало о предоставлении участка Малиеву? Представитель Малиева говорит, что всем было известно, что участок был выдан давно, и проверки уже производились. Но все это остается словами, никаких документов они предоставить не могут. А в суде все слова должны подтверждаться документально. Но представитель Малиева представил лишь письмо-разъяснение УЗР на мой запрос от 16 апреля 2021 года. И он ссылается только на это письмо. Да, управление узнало о том, что Малиеву незаконно выдавался участок, только руководствуясь моим запросом, который я направил им в апреле 2021 года. Перед этим я получил из архива определенные документы, я изучил их, тогда и возникли определённые вопросы: законно или нет? Потому что мои доверители построили дом на этом участке, вложили много денег, сил и времени, и хотелось бы знать законно или нет. Ответ по моему адвокатскому запросу был представлен в правоохранительные органы, на основании чего было выделено отдельное производство по статье "Коррупция" по незаконному предоставлению участка Малиеву. Однако, при наличие, всех этих оснований суд вновь объявил перерыв, - комментировал VB.KG итоги заседания юрист ОсОО "Бабек ЛТД" Ильгиз Насиров.

Следует добавить, что 12 августа прокуратура Первомайского района предоставила на рассмотрение судебной коллегии документы, на основании которых была инициирована проверка участка по улице Чокморова № 164. Судьи приобщили некоторые из этих документов к материалам дела. В числе приобщенных и важных документов оказались письма из Государственного комитета национальной безопасности и постановление от 22 апреля 2021 года следственной группы Главного следственного управления о выделении отдельного уголовного дела по статье "Коррупция" в отношении участка выделенного Малиеву.

Речь идет, напомним, об участке, расположенном по адресу Чокморова, 164. Сейчас на этом месте построен многоэтажный дом.

Передача земли происходила достаточно давно. Сначала, в 1997 году, тогдашний мэр столицы Борис Силаев выписал Арсланбеку Малиеву 18 соток во временное пользование с выплатой аренды, а затем в 2005 году чиновники мэрии и вовсе "подарили" муниципальную землю депутату ЖК Малиеву в частную собственность.

В этом году прокуратура Первомайского района установила, что участок был выдан в обход закона, а значит, были нарушены права столицы. Увы, сейчас спросить с нерадивых чиновников, которые выписывали те грабительские для города распоряжения сложно. Но УЗР, как уполномоченный орган мэрии, имеет все основания требовать возврата участка.