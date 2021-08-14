Сначала года в колл-центр 118 поступило 120428 звонков по всей стране

- Мобильные бригады в Бишкеке осуществили 73077 выездов с начала года, за последние сутки - 520. У 79886 человек взяты мазки на ПЦР - исследование, за последние сутки – у 471. На госпитализацию были направлены почти 1700 человек. В настоящее время работают 30 мобильных бригад, - сообщил координатор службы 118, консультант городского управления здравоохранения Эльден Калчакеев.

Он добавил, что с 3 июля на базе школы-гимназии №2 Бишкека работают 20 линий колл-центра 118 днем, а в ночное время функционируют 6 линий.

Сначала года в колл-центр 118 поступило 120428 звонков из всех регионов страны, адресованы мобильным бригадам - 40064. Только за минувшие сутки поступило 852 звонка, направлены на мобильные бригады COVID-19 –125.

- В Центры экстренной медицины г. Бишкек на суточное дежурство выходят 35 бригад, 39 автомашин. За минувшие сутки обратились более 400 человек, выполнено более 380 выездов, госпитализировано более ста человек, в том числе с COVID-19, с пневмонией. Остальным даны консультации по телефону, - пояснил Эльден Калчакеев.