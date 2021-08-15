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Минувший июль побил рекорды и стал самым жарким месяцем за 142 года

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- Айжан Мамбеталиева
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Прошедший июль стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений, ведущихся на протяжении 142 лет. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщило американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

По его данным, средняя температура на поверхности суши и океана в июле 2021 года превысила аналогичный показатель XX века на 0,93 градуса.

Как отметили в NOAA, жарче всего в этом июле было в Азии, а также в Северной и Южной Америке и Африке. В Европе это был второй самый жаркий июль за всю историю наблюдений.

Ранее самым жарким месяцем считался июль 2016 года, зарегистрированные тогда показатели отличаются от нынешних всего на 0,01 градуса.

Июль и август 2021 года охарактеризовались природными катаклизмами, связанными с повышением температуры. Лесные пожары были отмечены в России, США, Турции, Алжире и Италии.


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URL: https://www.vb.kg/404896
Теги:
погода, рекорд
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