Цены на цемент и кирпич повысились в этом году более чем на 20 процентов

По данным ежемесячного мониторинга средних потребительских цен, проводимого Нацстаткомом Кыргызстана по 18 населенным пунктам республики, розничные цены на цемент в минувшем месяце в среднем по республике составили 357,6 сома за 50 кг и по сравнению с июлем предыдущего года повысились на 26,3 процента. Подскочила и цена на кирпич: теперь за 1000 штук надо выложить 7 872 сома, в процентном соотношении повышение составляет 21,3.

Максимальные розничные цены на цемент сложились в Кара-Балте (409,9 сома за 50 кг), Нарыне (400 сомов) и в селе Чаек (399,9 сома). Минимальные цены на него зафиксированы в Джалал-Абаде, Узгене (300 сомов за 50 кг) и Ноокате (320 сомов).

Розничные цены на кирпич превысили среднереспубликанский показатель в Токмаке (13 228,8 сома за 1000 штук), Таласе (12 тысяч сомов) и Исфане (11 тысяч сомов). Минимальные цены на него наблюдались в городах Кара-Суу (2 978,1 сома за 1000 штук), Кербене (3 898,7 сома) и Узгене (5 899,2 сома).

Наибольший рост цен на цемент по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в селе Покровка - на 43,5 процента, в Кара-Балте - на 41,3 процента и Оше - на 38,7 процента. На кирпич - в Исфане - в 1,6 раза, Кербене - на 44,5 процента и Кара-Балте - на 36,4 процента.

Как прогнозируют эксперты, вслед за этим надо ожидать и увеличение стоимости жилья как в новостройках, так и на вторичном рынке.