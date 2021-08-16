У посольства США в Бишкеке прошел мирный митинг по "делу Кумтора" (видео)

Сегодня в Бишкеке возле посольства США в КР активисты провели мирный митинг с требованием объективного судебного рассмотрения в Нью-Йорке по делу Кумтора.

Они потребовали, чтобы суд Нью-Йорка справедливо рассмотрел иск Centerra Gold Inc. о признании банкротства "Кумтора".

Напомним, Centerra и ее дочерние компании - "Кумтор голд компани" и "Кумтор оперейтинг компани" подали иск в суд Южного округа города Нью-Йорк на ОАО "Кыргызалтын" и Правительство КР. 17 августа начнется судебный процесс.

Centerra Gold Inc. намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в её дочернем предприятии "Кумтор голд компани". Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет взыскать убытки и ущерб.