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У посольства США в Бишкеке прошел мирный митинг по "делу Кумтора" (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня в Бишкеке возле посольства США в КР активисты провели мирный митинг с требованием объективного судебного рассмотрения в Нью-Йорке по делу Кумтора.

Они потребовали, чтобы суд Нью-Йорка справедливо рассмотрел иск Centerra Gold Inc. о признании банкротства "Кумтора".

Напомним, Centerra и ее дочерние компании - "Кумтор голд компани" и "Кумтор оперейтинг компани" подали иск в суд Южного округа города Нью-Йорк на ОАО "Кыргызалтын" и Правительство КР. 17 августа начнется судебный процесс.

Centerra Gold Inc. намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в её дочернем предприятии "Кумтор голд компани". Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет взыскать убытки и ущерб.


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URL: https://www.vb.kg/404956
Теги:
Кумтор, митинг, суд, США, Бишкек
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