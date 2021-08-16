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В Петровке 30-летний мужчина избил до смерти отца. Он сам сдался милиции

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- Оксана Гут
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В Московском районе задержан мужчина до смерти избивший своего отца.

12 августа примерно в 20:30 часов в органы внутренних дел Московского района с явкой с повинной обратился местный житель села Петровка А.Б. 1991 года рождения. Мужчина рассказал сотрудникам милиции о совершении тяжкого преступления.

По данным милиции, 12 августа примерно в 03:00 часов в ходе возникшей ссоры дома, мужчина нанес своему отцу многочисленные телесные повреждения, в результате которого последний скончался.

По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 138 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

В ходе дальнейших мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан А.Б. 1991 года рождения и водворен в изолятор временного содержания ОВД Московского района.

В настоящее время по материалам дела назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/404963
Теги:
ГУВД, задержание, убийство, Чуйская область, Кыргызстан
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