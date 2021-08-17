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В Узбекистане выведен новый сорт арбуза "Сладкий" с повышенной урожайностью

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Ассортимент производимой в Узбекистане бахчевой продукции скоро пополнится еще одним местным сортом арбуза, ему дали название "Ширин", то есть "Сладкий", сообщает Podrobno.uz.

"В настоящее время этот сорт проходит испытание на экспериментальных участках, а также на региональных полях научно-испытательных станций. Преимуществами нового сорта являются вкусовые качества и урожайность – до 80 тонн с гектара", – рассказал заведующий лаборатории агротехнологий Научно-исследовательского института овощебахчевых культур и картофеля Минсельхоза Фарход Ганиев.

Селекционеры работают над новыми сортами арбузов не только ради покупателей, совершенствуя вкусовые качества, но и ради дехкан, учитывая экономические затраты при посеве. Оказывается, одно иностранное семя арбуза стоит 400-450 сумов, а местное – в разы дешевле.

"В государственный реестр бахчевых культур Узбекистана включены 52 сорта и гибрида арбуза, из них 25 – гибриды из Голландии, 4 сорта – из Японии, по 2 – из США и Франции, по 1 – из Италии и Турции. Наши сорта тоже есть в этом реестре – их целых 16, у них даже имеются интересные названия, например, "Гульназ", "Алмаз", "Мраморный", "Дехканин" и даже "Король Кубы". Местные сорта арбузов дешевле – это касается семян и самих плодов", – пояснил ученый.

Представляете, подходите к продавцу арбузов и спрашиваете: "Почем "Гульназ"? А "Дехканин" сегодня есть на продажу? "Короля Кубы" за сколько можно купить?

Вообще, отсюда напрашивается масса вопросов – почему у нас арбузы такие дорогие? Может, иностранные? И почему продавцам можно торговать прямо вдоль дорог? Можно ли заработать миллионы на арбузах?

Попробуем разобраться. Арбузы в среднем стоят от 15 тысяч сумов за кг – мы к этому уже привыкли, и даже не спрашиваем при покупке – местный сорт или иностранный. Вкусный и ладно.

Почему так бойко идет торговля вдоль дорог? Она, конечно, запрещена, так как торговцы должны получать специальное разрешение. Недавний случай в Ташкенте, когда произошел конфликт между правоохранителями и продавцами арбузов – яркий этому пример.

А вот на счет миллионеров – это можно посчитать на основании слов селекционеров. Так, на 1 гектар земли понадобится приблизительно 25 тысяч семян (1,5 кг семян). Если 1 иностранное семя арбуза стоит 400-450 сумов, а Вы покупаете 25 тысяч штук, то тратите 10 миллионов сумов. Через пару месяцев выращиваете максимум – 80 тысяч кг арбузов, получается, если 1 кг арбуза стоит 15 тысяч сумов, то вы получите 1,2 миллиарда сумов. Выходит, что дехкане – не миллионеры, а миллиардеры.

Сюда, конечно, надо включить расходы: стоимость аренды земли, удобрений, воды, транспортную составляющую, расходы на реализацию. Наши расчёты упрощены, но тем не менее выгода прослеживается достаточно явно.


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URL: https://www.vb.kg/404972
Теги:
Узбекистан
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Комментарии
123
17.08.2021, 09:39

А у нас в Кыргызстане который год выращивают один и тот же сорт - "Кисляк Кормовой"

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