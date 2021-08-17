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Послу Азербайджана в Кыргызстане стройкомпания направила претензию

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- Айжан Мамбеталиева
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Руководство строительной компании ОсОО "Меади" обратилось к послу Азербайджана в Кыргызстане Оруджеву Гидаяту Худуш оглы с претензией. Свое письмо они уже направили в диппредставительство.

В своей претензии к чрезвычайному и полномочному послу Азербайджанской Республики в Кыргызстане представители ОсОО "Меади" пояснили, что это связанно с тем, что со стороны посольства было приостановлено финансирование.

Так, посольство Азербайджана заключило договор с ОсОО "Меади" по строительству общеобразовательной школы на 550 ученических мест, а также нового парка Дружбы в Бишкеке. ОсОО "Меади" обязалось закончить работы до сентября текущего года. Сейчас строительство школы закончено на 50 процентов, а парка на 70 процентов.

"ОсОО "Меади" неоднократно обращалось к Вам, господин посол незамедлительно решить данный вопрос, выполнить Ваши обязательства согласно договору. Однако мы не получили ни разу ответ. Вы игнорируете наши обращения. Мы очень сожалеем, что согласились работать с посольством, несмотря на то, что ранее уже был печальный опыт невыполнения Посольством своих обязательств перед строительной компанией", - говорится в письме ОсОО "Меади".


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URL: https://www.vb.kg/405018
Теги:
Азербайджан, посольство, строительство, школа, парк, Бишкек, Кыргызстан, скандал
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