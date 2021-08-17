Оплата заказа в Wildberries картами Visa и Masterсard станет на 2% дороже

Международная платежная система обеспокоена решением Wildberries начать взимать комиссию при оплате товаров по картам Visa в России, сообщает "Коммерсантъ"

Ранее в Wildberries заявили, что не вводили каких-либо дополнительных комиссий, а отдельно выделили тариф платежных систем. Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему. По подсчетам компании, благодаря этому россияне смогут экономить 40 млн руб. ежедневно.

Механизм оплаты действует так: при оформлении заказа маркетплейс сообщает покупателю, что ему придется доплатить 2% от стоимости заказа в случае оплаты иностранными платежными системами. При этом Wildberries автоматически предлагает не оплачивать комиссию и выбрать способ оплаты с помощью карты "Мир" или платежного сервиса SberPay - тогда комиссия обнуляется. Если пользователь расплачивается картами платежных систем Visa и Masterсard, то в оплате заказа автоматически отображается сумма комиссии.